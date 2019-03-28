Обратная эволюция. В СПбГу сокращают кафедру ихтиологии

В Петербургском университете может исчезнуть кафедра ихтиологии и гидробиологии. Ее выпускники выступили против закрытия кафедры. Они опасаются, что если это произойдет, исчезнет целая научная школа.

Кафедру ихтиологии и гидробиологии СПбГУ университетское начальство собирается "оптимизировать" – иными словами, закрыть. Никаких официальных распоряжений на этот счет пока не было, но, по словам сотрудников, заведующему кафедрой Николаю Максимовичу об этом сообщили в устной форме. В рабочем контракте сотрудников университета есть пункт о том, что они не имеют права комментировать какие-либо действия университетской администрации. Николай Максимович сообщил, что он тоже подписал такой документ, так что не может публично говорить о кафедральных делах.

Именно поэтому выступить в защиту кафедры решили ее выпускники. Они и другие сотрудники биологических институтов Северо-Запада обратились с открытым письмом к ректору СПбГУ и декану биолого-почвенного факультета. В этом письме они выражают свое несогласие с решением руководства биолого-почвенного факультета закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии, а тех немногих сотрудников, которые не подпадут под сокращение, объединить с сотрудниками кафедр прикладной экологии и геоботаники. Таким образом, вместо трех кафедр будет одна – прикладной экологии.

Между тем авторы письма напоминают, что сегодня "кафедра ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского университета едва ли не единственное учебное заведение на всем Северо-Западе России, которое готовит высококвалифицированные кадры по таким классическим дисциплинам, как морская и пресноводная гидробиология и ихтиология. Ее закрытие нанесет непоправимый вред для дальнейшего развития гидробиологии и ихтиологии в регионе, уничтожит возможность нормальной смены кадрового состава научных лабораторий".

Может быть, наблюдается перепроизводство ихтиологов и гидробиологов? Очевидно, нет – по словам авторов письма, уже сейчас во всех научных учреждениях, проводящих полевые исследования в морских и пресноводных водоемах (включая Ладожское озеро, Финский залив, Белое и Баренцево моря) наблюдается все возрастающий дефицит квалифицированных специалистов в области морской и пресноводной ихтиологии и гидробиологии. Так в чем же дело?

Выпускник кафедры Андрей Филиппов считает, что он и его коллеги очень востребованы в городе, ведь здесь работает несколько рыбных институтов, к тому же, непонятно, как город, стоящий на море и реке, может не нуждаться в ихтиологах и гидробиологах. "Или у нас уже кончилась рыба?" – задает Андрей Филиппов риторический вопрос и сам же на него отвечает: и водоемов, и рыбы много, а эта кафедра – единственное место в городе, где готовят таких специалистов, причем это место непростое – с научными школами, с богатой историей, с музеями.

По словам Андрея Филиппова, коллективное письмо выпускников кафедры, под которым сейчас собирают подписи, – не единственное: личные обращения в защиту кафедры ихтиологии и гидробиологии написали многие ученые, например, доктор наук из Института Озероведения Евгений Курашов. Андрей Филиппов считает, что чем больше таких писем сейчас будет, тем лучше: он вспоминает, что не так давно университетское руководство попыталось ликвидировать биостанцию на Белом море, где поколения студентов проходят практику, и даже издало соответствующее распоряжение. Но тогда поднялось возмущение среди ученых и шум в прессе, и от этой идеи пришлось отказаться. Андрей Филиппов предполагает, что этот опыт был учтен – именно поэтому теперь руководство не выпускает никаких документов по поводу закрытия кафедры, все планы пока существуют только в устной форме.

Или у нас уже кончилась рыба?

Сотрудница кафедры ихтиологии и гидробиологии Наталья Полякова напоминает, что Петербургский университет всегда отличался тем, что готовил узких специалистов, и сегодняшняя политика укрупнения кажется ей странной, похожей на возврат к давним временам, когда в университете существовал просто кабинет зоологии, включавший все направления. Потом, с развитием науки, стали возникать отдельные кафедры – а теперь вдруг пошел обратный процесс. Наталья Полякова подчеркивает, что это укрупнение предполагает не просто слияние нескольких кафедр под одной "шапкой", а очень сильное сокращение. К тому же слияние с кафедрой прикладной экологии означает потерю названия, бренда и студентов.

Кафедра занимается изучением водных экосистем, взаимодействием водных организмов, рыбохозяйственной деятельностью, основами разведения рыб, их систематикой и развитием, проблемой чистой воды. Много специалистов работает в организациях, где изучают арктический шельф, в учреждениях, занимающихся экологической экспертизой. Наталья Полякова замечает, что укрупнение кафедр – это общая политика университета, но непонятно, почему ликвидируется именно кафедра ихтиологии и гидробиологии. И хотя декан биолого-почвенного факультета говорит, что лучше, когда крупные структуры занимаются крупными научными направлениями, но в данном случае речь идет, наоборот, о ликвидации этих направлений и целой научной школы.

В комментарии декана биолого-почвенного факультета, академика РАН Игоря Тихоновича, предоставленном пресс-службой СПбГУ, говорится, что руководство факультета считает экологию перспективным направлением и активно его развивает. В связи с этим и планируется оптимизация факультета – объединение кафедры ихтиологии и гидробиологии, кафедры геоботаники и экологии растений и кафедры прикладной экологии. Игорь Тихонович поясняет, что полученная в результате кафедра экологии "будет способствовать развитию разных направлений экологии, в том числе и тех, которые ранее фактически реализовывались на кафедре ихтиологии и гидробиологии и кафедре геоботаники и экологии растений. Развитие двух указанных подразделений в последние годы заметно затормозилось – это отражается в том числе и на количестве студентов, желающих специализироваться в данных областях. Напротив, кафедра прикладной экологии успешно развивается и разрабатывает проблемы водных и наземных экосистем, что делает предлагаемое объединение логически обоснованным и открывающим новые перспективы для объединяемых коллективов". В конце комментария следуют заверения в том, что никто не будет уволен, обучение студентов – и бакалавров, и магистров – продолжится в прежнем объеме, а реорганизация факультета будет публично обсуждаться.

Вместо целой ставки преподавателю оставили четверть, для второго обещали сделать то же самое

Однако сотрудники кафедры ихтиологии и гидробиологии сомневаются в правдивости этого комментария. Сотрудница кафедры Александра Герасимова прямо говорит, что руководство лукавит: сокращение не только планируется, но уже идет. "На место одного из преподавателей конкурс до сих пор не объявлен, и, по негласным источникам, вместо целой ставки ему оставили четверть, для второго преподавателя обещали сделать то же самое – как вы понимаете, они уйдут. Только что замдекана сказал нашему заведующему кафедрой, что сокращений не будет, но тут же нам позвонили и сказали, что это ситуация совсем другая – так что нас просто обманывают", – говорит Александра Герасимова.

Она не согласна и с утверждением, что вследствие реорганизации наука якобы расцветет. Если планы осуществятся, говорит она, от сегодняшних трех научных направлений останется ровно половина: будет всего три морских гидробиолога, полставки пресноводного гидробиолога и один ихтиолог. В этом случае уже нельзя будет ни полноценно заниматься научными исследованиями, ни обучать студентов. Таким образом, все три направления закроются, потому что не будет людей.

Может быть, Игорь Тихонович прав, и на кафедре ихтиологии и гидробиологии действительно слишком мало студентов? Александра Герасимова объясняет, что пять лет назад были введены новые правила набора студентов, к тому же от них требовали выбрать кафедру слишком рано, в конце 2-го курса, до того как они попадали на практику и видели, чем занимаются гидробиологи. Поэтому в течение двух лет у кафедры и правда был простой. Он был связан еще и с тем, что тогда был очень сокращен прием – вместо 120 человек на первый курс принимали 70, но теперь снова принимают более 100 первокурсников. Ситуация изменилась, и теперь здесь не меньше студентов, чем на ведущих кафедрах.

По словам Александры Герасимовой, еще одна претензия к кафедре состоит в том, что средний возраст сотрудников – 40 лет. Но в последние годы на кафедру не давали принять ни одного молодого сотрудника: если кто-то уходил на пенсию или в другое место, его ставка сразу закрывалась, а молодым специалистам, защитившимся на кафедре, приходилось искать работу в других местах. Александра Герасимова обращает особое внимание на то, что ихтиология и гидробиология – это отдельные дисциплины в списке ВАК – Высшей аттестационной комиссии, а университет лишается сотрудников, которые могут эти специальности представлять."Развитие университетов всегда шло по расширению предоставляемых специальностей, а не по их сокращению, и сейчас кафедра ихтиологии и гидробиологии Московского университета смотрит на нас с ужасом – у них таких проблем нет. А ведь наша кафедра была второй после московской". Перспектива присоединения к кафедре прикладной экологии тоже тревожит Герасимову – она считает, что кафедра пока не может похвастаться большими успехами.

Кафедра ихтиологии и гидробиологии Московского университета смотрит на нас с ужасом

По словам Александры Герасимовой, письмо в защиту кафедры написали также почетный президент Гидробиологического общества при РАН, академик РАН А.Ф. Алимов и президент Гидробиологического общества при РАН, член-корреспондент РАН С.М. Голубков. В их письме говорится не только о звездных выпускниках и традициях кафедры, которой в этом году исполняется 90 лет, но и перечисляются те научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения, которые остро нуждаются в молодых квалифицированных гидробиологах и ихтиологах. "Потребность в них еще больше возрастает в связи с промышленным освоением Балтийского моря (транспортировкой газа и нефти) и добычей углеводородов на шельфе Арктики. Поэтому сложившаяся ситуация скорее требует увеличения преподавательского состава и количества спецкурсов, чем превращения Кафедры в субъединицу другого учебного подразделения", - говорится в письме.

Еще одна сотрудница кафедры ихтиологии и гидробиологии Екатерина Мовчан рассказывает, что когда она и ее коллеги спросили у руководства биологического факультета, как будет отмечаться 90-летие кафедры, им ответили, что никак, поскольку кафедру ликвидируют. Она считает, что раз конкурс на должности преподавателей-практиков до сих пор не открыт, это служит косвенным, но ярким свидетельством того, что их собираются сократить. А это означает фактическое закрытие пресноводной гидробиологии, как и продукционного направления, долгое время считавшегося в России ведущим, направления прикладного, напрямую связанного с рыбоводством и рыбной ловлей, с исследованием кормовых баз.

Сотрудник кафедры Игорь Стогов – гидробиолог-практик, по его словам, гидробиология – вообще сугубо прикладная наука, связанная с двумя важными проблемами – питьевой водой и биологическими ресурсами – всем, что человек изымает из водной среды. Главное, чем занимаются гидробиологи, это прогноз: они прогнозируют рыбные запасы и вылов рыбы. По мнению Игоря Стогова, Петербургский университет тщится быть первым университетом России. Но при этом закрывать сразу два направления ВАКовских специальностей – ихтиологию и гидробиологию – это путь превращения университета в биологический колледж.

Игорь Стогов считает, что университеты по своей природе – консервативные учреждения, и то, что реформаторы от науки никак не могут успокоиться, не делает университету чести. "Поколение реформаторов никак не может остановиться, они могут только разрушать, а мы живем в условиях постоянного реформирования образования и науки уже 25 лет”, – говорит Стогов.