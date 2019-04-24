В Подмосковье полиция разгоняет противников мусорного полигона

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья полиция разгоняет противников строительства мусорного полигона в лесу у города Ликино-Дулево. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на активистку Елену Киселёву. Она утверждает, что сотрудники правоохранительных органов пытаются пронести к месту строительства буровую технику и при этом не показывают разрешение на проведение работ.

По данным сайта Activatica, местные жители уже две недели дежурят у въезда в лес и не пускают туда строителей. По словам Елены Киселевой, через территорию, на которой собираются строить полигон, пролегает путь миграции животных.

"ОВД-Инфо" со ссылкой на документы уточняет, что администрация Ликино-Дулево разрешила использовать землю компании "Хартия". По данным "Новой газеты", большая часть акций этого оператора по вывозу мусора принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора Юрия Чайки.