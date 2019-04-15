Мусорные репрессии. Как власти борются с противниками свалок

Власть не делит протест на группы по первопричинам его происхождения. Любой вызывает у нее раздражение, лишь потому, что он вызван решениями или действиями самой власти, а как следствие содержит в себе и определенные требования.

Строительство новых полигонов ТБО (читай свалки) и продолжение эксплуатации выработавших своих ресурс старых, строительство мусоросжигательных заводов. Вот основная причина антимусорного протеста. Мусорную реформу, которая вводит новые тарифы на вывоз бытовых отходов, в меньшей степени можно отнести к этим протестам, так как в этой теме власти имеют определенный коридор для успокоения протестующих – поиграть с тарифами всегда возможно. А вот решения вопроса, где строить мусоросжигательный завод или новый полигон ТБО, остаются неизменными, поскольку они основаны на коммерческом интересе. При этом требования к власти одно – отменить решение о строительстве, и оно тоже бескомпромиссное.

Власти не стали изобретать велосипед в борьбе с антимусорными протестами. За долгие годы репрессивного применения законодательства о митингах к политическому протесту выработан набор юридических инструментов.

Отказы в согласовании протестных акций, привлечение их участников и организаторов к ответственности по статье 20.2 КоАП, превентивные аресты по смежным статьям, уголовные дела – вот основные способы подавления протеста.

Наверное, отправной точкой репрессивной политики властей в отношении мусорных протестов стал стихийный митинг в Волоколамске из-за полигона ТБО в Ядрово. По его результатам было возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Чипсанова о применении насилия к главе Волоколамского района Евгению Гаврилову, которое в последующем прекратили в связи с примирением сторон.

Дальнейшие протестные акции в Подмосковье всегда приводили к привлечению протестных активистов к ответственности. Летом прошлого года шестерых протестующих против полигона ТБО "Непейно" в Дмитровском районе Московской области привлекли за создание помех движению транспорта по статье 6.1. статьи 20.2 КоАП.

Уверен, что именно мусорные протесты в Московской области привели к реанимации "дадинской статьи" и возбуждению уголовного дела на коломенского активиста Вячеслава Егорова. Дело в отношении Егорова – самая неадекватная реакция властей на антимусорный протест.

Общая установка на репрессии антимусорных протестов приводит к согласованному расширительному толкованию законодательства о митингах. В Казани на прошлой неделе оштрафовали Веру Керпель за проведение массовой зарядки около местного Кабинета министров. Полиция и суды посчитали, что в августе прошлого года прошел групповой пикет, в котором использовались средства наглядной агитации – гимнастические коврики, которые были выложены в словосочетание "Нет МСЗ".

Административные дела в отношении политика Дмитрия Гудкова тоже связаны с протестом против мусора.

Конвейерные суды, которые идут всю неделю после митинга и шествия в Архангельске, являются прямым следствием нежелания властей согласовывать протестные акции. Протестующим или отказывают в согласовании, или отправляют на окраину населенных пунктов. Для этого у властей всегда под рукой региональный закон о митингах с "санитарными зонами", где акции запрещены, а также запланированные городские праздники.

Антимусорный протест за короткий промежуток времени прошел все стадии развития, которые до этого проходил политический протест в России. Координация действий, каналы обмена и распространения информации, юридическая поддержка – по сути сформировавшиеся протестные группы.

Есть одно серьезное различие антимусорных протестов от политических. Несмотря на наличие в том числе и политических лозунгов, власти не могут использовать в публичном пространстве обычную риторику про цветные революции, майдан, коварный запад и прочие антироссийские ярлыки. Это не позволяет властям через свои каналы передачи информации создавать отрицательный образ протеста в глазах обывателя.

Важно, что антимусорный, как и любой мирный протест в России находится под защитой Европейской конвенции. Стандарты свободы мирных собраний и свободы выражения мнений требуют от властей проявлять терпимость к мирным акциям и отказываться от преследования протестующих, даже если акция не была согласована.

Поэтому любой мирный протестующий против строительства МСЗ или полигона ТБО имеет все шансы в Европейском суде по правам человека. Апология протеста уже предложила свою помощь задержанным после акции 7 апреля в Архангельске.

Алексей Глухов, глава юридической службы "Апология протеста"