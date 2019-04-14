ХотимКакВАрхангельске. Несмотря на задержания, протест продолжается

В Архангельске уже неделю длится бессрочная акция протеста: каждый день на главную площадь города выходят десятки людей –​ они выступают против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Эту акцию жители Архангельска объявили 7 апреля во время массового несогласованного митинга –​ тогда на улицы города вышли около 10 тысяч человек: люди требовали остановки строительства полигона, а также отставки губернатора области Игоря Орлова. Активисты пообещали стоять в бессрочной акции на площади Ленина до тех пор, пока их требования не выполнят. С того момента ее участников несколько раз задерживали, а суд назначал им штрафы. Но это никак не повлияло на ход акции.

У "Ильича"

Площадь Ленина в Архангельске – одно из самых пустынных мест города. В выходной или в любой рабочий день здесь редко можно увидеть больше трех человек. Лишь одинокий депутат или чиновник пройдет иногда на работу, в одно из административных зданий: правительства области, администрации города и собрания депутатов. Но уже неделю, с 7:30 до 22:00 на площади постоянно находятся люди: 7 апреля противники строительства мусорного полигона в Архангельской области объявили бессрочный протест и заняли центральную городскую площадь.

Протестовать на улице непросто – в середине недели в Архангельске снова выпал снег и температура упала до нуля. На площади, не защищенной деревьями и домами, активисты всегда зябнут из-за ветра.

– Спать не хотите? – спрашиваю я активистку Оксану Владыко, наливая горячий чай из термоса, которых здесь чуть меньше, чем протестующих.

– Надо, конечно, но здесь классно. Адреналин, и уходить неохота, – отвечает Оксана и тянется за кружкой, чтобы налить чай и согреться.

Оксана Владыко защищает в суде активистов, которых после многотысячного шествия и митинга 7 апреля задерживали и штрафовали за участие в несогласованном мероприятии. Она тоже получила 15 тысяч штрафа за участие в митинге. Но уходить домой она не торопится, ей хочется подольше побыть с единомышленниками на блокпосте Шиеса №5 "Ильич" – так активисты назвали бессрочный протест на площади Ленина.

– Нас не напугали. Нас не разогнали. Люди улыбаются, смело рассказывают о своих переживаниях, о своих чувствах, идеях. Где вы еще в Архангельске такое увидите? Здесь потрясающие, настоящие люди, и на суде я сказала, что я горда тем, что участвую во всем этом и нахожусь вместе с людьми, – рассказывает Владыко.

– Когда находишь единомышленников – это очень хорошо. Раньше не было в городе такого места. А сейчас как не прийти сюда, когда проблема общая и касается всех, – поддерживает Оксану пенсионерка Галина.

Галина узнала о строительстве мусорного полигона и о начавшемся несколько месяцев назад протесте, как и многие, из интернета. Не раздумывая, подключилась и поддержала бессрочную акцию.

– Здесь никто не задает вопросов, не интересуется, зачем мы приходим. Все и так знают. Все за одну идею и с одной целью здесь стоят и будут стоять, – продолжает Галина, доставая из большой серой сумки пледы и одеяла, чтобы "укутать молодежь".

На скамейках кроме термосов и кружек лежит множество пакетов с продуктами – их принесли неравнодушные горожане. Провизия копится на узких деревянных скамейках с невероятной скоростью: люди приносят активистам теплые свежие пироги, шоколад, чай, домашнюю еду. Они же снабдили протестующих одеялами, пледами, теплыми куртками. Каждый день в 22:00 все расходятся по домам – активисты просят забрать с собой хоть малую часть того, что приносят, в машинах уже не хватает места для хранения.

Предприниматель и заместитель председателя регионального отделения партии "Яблоко" Алексей Кузнецов участвует в протесте с первого его дня:

– С вечера, сразу после митинга седьмого числа, люди стали приносить продукты, одеяла, куртки. Подходят, спрашивают: чем можно помочь. Лучшая помощь – это, конечно, присутствие, – рассказывает Кузнецов.

Алексею тоже придется выплачивать штрафы: за шествие и за митинг ему присудили по 16 тысяч рублей, общая сумма – 32 тысячи. 11 апреля он приехал к зданию Октябрьского районного суда с большим пакетом продуктов и горячей пиццей для тех, кто провел ночь в отделении и должен был прийти на суд. У него и самого заседание было назначено на 11:00, но нужно было дождаться остальных. Про суды он рассказывает с легкостью:

– Все, что происходит, было абсолютно предсказуемо. Это и не важно, и никого не пугает. Люди, отсидев в камере, получив свою административку, тут же возвращаются на площадь и делают то, что делали до этого. Они уже имеют иммунитет, их не могут повторно привлечь.

"Люди-то просто приказ выполняют, по ним это видно"

Под общие аплодисменты на площадь заходит председатель архангельского регионального отделения партии "Яблоко" Юрий Чесноков. Так на площади Ленина встречают после суда и ночи в отделении. Чесноков написал в администрацию уведомление об акции 7 апреля, он же потом был дважды задержан полицией, весь день 7 апреля провел в камере и все равно был оштрафован за организацию протестной акции. Его наказание – 16 тысяч рублей и 90 часов обязательных работ. Юрия Чеснокова сразу обступает толпа, спрашивают про других активистов, про условия на Логинова, 31 (здание, где до суда находятся почти все задержанные по делу "07/04").

– Условия там не очень. Туалет не работает, унитаз вообще никакой. До четырех человек в камере. Мужчины и женщины вместе. Сейчас перед выходными никого не оставляют, потому что, наверное, будет много алкашей, – рассказывает Юрий.

– Я хотел уже сегодня-завтра снова ехать на Шиес. Если бы вот технику вернули вовремя (при первом задержании у Юрия изъяли всю электронную технику. – РС), мог бы поехать, – рассказывает Чесноков.

В руках у него белый сверток, но разворачивать его на площади нельзя, иначе полиция может расценить эти действия как массовый пикет. Юрий показывает, что написано на плакате, и направляется к зданию УМВД, чтобы устроить там одиночный пикет против неправомерных действий полиции. Он считает, что сотрудники правоохранительных органов, забыв статьи Конституции, шьют сфабрикованные дела на активистов.

– Когда ты говоришь с полицейскими, они начинают плакаться, что находятся между молотом и наковальней, а за зарплатой-то надо ходить ежемесячно.

По словам активистов, рядовые полицейские, которые ежедневно дежурят на площади, относятся к ним лояльно. Люди уверены, что если бы не погоны и не указы начальства, то сотрудники могли бы присоединиться к протестующим.

– Не надумали чаю попить? – обращается к проходящей мимо троице в погонах активистка, разливающая чай по кружкам.

– Нет, спасибо, – с улыбкой отвечают проходящие.

– Люди-то просто приказ выполняют, по ним это видно.

Алексей Кузнецов считает, что задержания продолжатся и на следующей неделе. Но пока полицейские задерживают только тех, кого удается распознать на фотографиях и видео с акции 7 апреля.

– Шествие и митинг были многотысячными, и формально у них есть основание продолжать искать участников. Но у нас до сих пор нет решения суда о том, был ли митинг согласован или не был. Ответ от администрации на уведомление активистов об акции 7 апреля не поступил в нужный срок. Пока этот вопрос не решен, у полиции нет права так репрессивно действовать по отношению к обычным горожанам, – говорит Кузнецов.

Администрация города Архангельска не согласовала акцию 7 апреля по причине того, что на 22 площадках в центре города было согласовано празднование Всемирного дня здоровья в виде спортивных эстафет и детских игр. Активисты в случайное совпадение дат не верят. Бессрочную акцию на площади Ленина они называют прогулками, которые никто не должен согласовывать.

Власть к ответу

Вечером на площади народу становится больше. Горожане подтягиваются по пути с работы и учебы, приходят прогуляться с детьми и собаками. На асфальте появляются детские рисунки, важные, по мнению всех собравшихся здесь, слова: "Нам здесь жить и вам тоже".

– Закончила работу – перехожу к культурной программе, – смеясь, подходит к скамейкам жительница Архангельска.

Здесь под общее ликование уже достал из чехла гитару местный музыкант. Больше всего ждут и любят песню группы "Аркадий Коц" – "Стены". Ее называют гимном бессрочной акции. Впервые она прозвучала со сцены 7 апреля. Тогда ее повторили несколько раз, повторяют и сейчас. Для новичков или тех, кто еще не запомнил слова, – текст на листочках.

– То, что мы делаем, – ситуация, уникальная для России. На мой взгляд, в стране не было еще такого примера, чтобы люди выходили и массово поддерживали всем, чем только можно, тех, кто приходит на центральную площадь. У каждого какие-то свои причины, но если посмотреть более глубоко, то все просто встали за свою землю, – считает Кузнецов.

На площади Ленина люди стоят уже неделю, на Шиесе, во всем Ленском районе и в области протест продолжается почти 9 месяцев, с лета 2018 года, когда на границе Архангельской области и Республики Коми масштабную стройку обнаружили местные жители. Немногочисленные митинги за это время превратились в круглосуточные дежурства на самом полигоне и тысячные акции протеста в разных городах Русского Севера.

Сегодня все противники мусорного полигона в один голос твердят, что конец протеста наступит только вместе с победой – выполнением основных требований: остановить строительство на станции Шиес, запретить ввоз отходов из других регионов, отправить в отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

За неделю власть никак не отреагировала на протестующих, находящихся буквально под их окнами. Один раз активистам удалось остановить проходящего мимо главу города Игоря Годзиша. Разговор был короткий и никаких результатов не принес – мэр спешил на работу.

Оксана Владыко верит, что протест продолжится и завершится только тогда, когда власть выполнит требования своего народа:

– Мы ждем и надеемся, что движение, которое началось на площади Ленина, начнет развиваться и расширяться. Мы не хотим анархии, мы не хотим Майдана или французского сценария. 7 апреля люди пришли на площадь рассказать власти о главных статьях конституции, и на плакатах у нас были статьи конституции. Мы многонациональный народ, объединенный общей судьбой. Это было здесь 7 апреля и продолжается сейчас. У нас общая судьба, общая боль, общий вопрос. Администрация города должна заниматься хозяйственными вопросами. А они полезли в политику, но политики из них так себе. Сыграв в грязную, подковерную игру, они думали, что уберут активистов, а дискредитировали сами себя. Теперь народ призывает их к ответу, – подытоживает Владыко.

По подсчетам активистов, к субботе, 13 апреля, количество задержанных составило более 30 человек, а общая сумма штрафов – около 520 тысяч рублей. В понедельник, 15 апреля, в Архангельске состоятся новые суды: над активисткой Дарьей Порядиной и депутатом гордумы Александром Афанасьевым. В социальных сетях появился хештег #ХотимКакВАрхангельске.