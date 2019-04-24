В Саудовской Аравии в один день казнили 37 человек

В Саудовской Аравия во вторник, 23 апреля, казнили 37 человек, признанных виновными в терроризме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на саудовское МВД. Большинство погибших – представители религиозного меньшинства шиитов.

В официальном сообщении власти обвинили приговорённых в распространении "экстремистских и террористических идеологий", а также в попытках создать "террористические ячейки" с целью разжигания конфликтов на религиозной почве.

Сообщается, что приговоры были исполнены в разных регионах страны.

Cреди казнённых как минимум 33 шиита. 11 из них арестовали в 2013 году за шпионаж в пользу Ирана, сообщили в международной правозащитной организации Human Rights Watch. Остальные якобы принимали участие в массовых беспорядках во время акций против саудовских властей в 2012 году.

После исполнения смертных приговоров число казнённых в Саудовской Аравии в этом году выросло до 146.

Последний случай массовой смертной казни в Саудовской Аравии произошёл в 2016 году. Тогда власти в один день казнили 47 осужденных, в том числе известного в стране шиитского деятеля шейха Нимр аль-Нимра. Это вызвало массовые протесты в Иране, где большинство населения исповедует ислам шиитского толка.