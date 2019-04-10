Сын Хашогги отрицает сообщения о компенсации за убийство отца

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашогги отрицают, что ведут с Саудовской Аравией переговоры о компенсации за убийство их отца. Об этом сообщил старший сын Хашогги Салах. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Твиттере.

Салах Хашогги отметил, что в Саудовской Аравии продолжается судебное разбирательство после смерти его отца. Только по его итогам, в соответствии с местными законами, можно будет обсуждать выплату компенсации, заявил сын журналиста.

При этом сын Хашогги не опроверг факт получения каких-либо выгод от саудовских властей: "Благородные и мудрые поступки – выражение высшей моральности и гуманности, они не являются признанием вины или ошибки. Нас учили быть благодарными за оказанную помощь и не отвергать её", – заявил Салах Хашогги от имени детей убитого журналиста.

На прошлой неделе издание Washington Post сообщило о выплатах и других выгодах, которые дети Джамаля Хашогги якобы уже получили от саудовских властей. Четверо детей журналиста якобы получили каждый по дому стоимостью около 15 млн риалов (4 млн долларов), причем Салаху предоставили дом в Джидде на берегу Красного моря, где тот работает банкиром.

Позднее об этом также сообщал телеканал CNN, добавляя, что дети Хашогги получили по 267 тысяч долларов и будут получать ежемесячно от 10 до 15 тысяч. После оглашения приговора в отношении убийц Хашогги его родные могут официально попросить его не исполнять в обмен денежную компенсацию. По данным CNN, сумма может составить от 25 до 55 миллионов долларов.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии, в частности наследный принц Мухаммед бин Салман. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают. Тело журналиста до сих пор не найдено.