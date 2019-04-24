"Сколько еще мы будем отдуваться за Крым?" В Донбассе не заметили выборы

Владимир Зеленский остается загадкой не только в Киеве, но и в Донецке и Луганске, где его избрание породило волну слухов и ожиданий. Украинские выборы показали, что люди "ЛДНР" во многом живут не в российском информационном поле. Главные телеканалы самопровозглашенной "ДНР" – "Первый республиканский", "Юнион", "Оплот ТВ" – в день украинских выборов полностью их проигнорировали в своих новостях, а о победе Зеленского даже не стали сообщать.

– Я по работе знаю много людей с самыми разнонаправленными взглядами, – рассказывает Радио Свобода донецкий предприниматель Наталья. – Так вот в прошлую пятницу все они, ну абсолютно все, бежали домой смотреть украинские дебаты! Российское телевидение так не смотрят, да и оно не может ничего такого предложить, у нас тут в информационном смысле последние недели была Украина. А Зеленский? С надеждой смотрим на Зеленского, все только и говорят о том, что он будет делать с Донбассом и сколько еще мы уже за Крым отдуваться будем?! Остается ведь только надежда, пусть для нее и почвы нет. У нас же все только хуже, в последние дни вот через блокпосты запретили завозить с Украины телятину и памперсы, о чем они только думают!?

Свинину и ее продукты, включая любую колбасу, давно запрещают к ввозу в ДНР из-за непрекращающейся уже четыре года "чумы свиней на Украине", новые запреты только добавляют раздражения и усталости населению.

Появление нового украинского президента и связанные с ним возможные изменения активно обсуждаются не только на донецких кухнях, но и во всевозможных местных кабинетах.

Ждем всего –радикализации ситуации, кстати, тоже. Кремль молчит, и мы не понимаем, что это значит

– Знаешь, для нас он просто Джокер! – говорит источник из среднего звена правительства "ДНР". – Я не только свое мнение выражаю, а всех тут вокруг меня – Украина хотя бы выбирала его и не знает при этом его планов и команды, а мы тут его не выбирали и при этом просто ничего не знаем вот от слова "совсем", не понимаем, что от этого всего ожидать, кто за ним стоит и что дальше будет. Ждем всего – радикализации ситуации, кстати, тоже. Кремль молчит, и мы не понимаем, что это значит. У нас тут россиян все больше и больше. И если у Пушилина тоже нет ни команды, ни опыта, то с Зеленским его сравнивать смешно – тут хотя бы кураторы сам знаешь откуда (из Москвы. – РС) все подкрепляют, подпирают и определяют в целом по-прежнему невеселую ситуацию.

18 апреля в Донецке появился новый ключевой вице-премьер. Им стал Владимир Пашков, старый руководитель теневой структуры "Внешторгсервис", управляющей всей крупной промышленностью в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", бывший вице-губернатор Иркутской области.

– Вы видели видео с Пашковым и Пушилиным? – спрашивает собеседник Радио Свобода. – Полное ощущение, что глава ДНР отчитывается перед россиянином, а не дает ему поручения!

Очереди на стороне "ДНР" и отсутствие таковых на украинской – вопиющая проблема, раздражающая население

Денис Пушилин и Владимир Пашков обсуждали запуск промышленных предприятий и нормализацию ситуации на блокпостах: очереди на стороне "ДНР" и отсутствие таковых на украинской – вопиющая проблема, раздражающая население. Очередной парадокс самопровозглашенных республик – одновременное увеличение потока украинских граждан через контрольные пункты и поток российских управленцев в органы власти "ДНР".

Пашков на телеэкранах появился утром 22 апреля, сразу после украинских выборов. Он заменит местного вице-премьера Игоря Мартынова, об отставке которого пока не объявлено официально, но слухи о том, что ему закрыт доступ на рабочее место, где идут проверки, по Донецку уже ходят.

Второе пострадавшее учреждение с местными управленцами –министерство информации ДНР во главе с Игорем Антиповым. Министерство информации сейчас тоже активно проверяют как на предмет коррупции, так и на банальную эффективность работы. В подчинении и на балансе министерства все местные телеканалы, большинство радио, а также районные и городские газеты.

Время протестов тут кончилось в 2014 году

В Донецке привычно много разговоров о "засилье русских" на всех значимых управленческих позициях и прибавлении машин с номерами российских регионов. Но о каком-то минимально организованном протесте речи не идет – время протестов тут кончилось в 2014 году.

Люди наблюдают за ситуацией и ловят знаки – ту же стрельбу на окраинах, например. Накануне украинских выборов случились несколько таких громких событий. Во-первых, было сорвано объявление практически "обязательного" Пасхального перемирия. По словам представителя Украины в Минской переговорной группе Ирины Геращенко, российская сторона отказалась брать на себя ответственность за соблюдение режима тишины, очередной раз употребив аргументы про "внутренний конфликт на Украине", к которому Россия не имеет никакого отношения.

Несмотря на подобную постоянную российскую риторику и уход с декабря 2017 года российских офицеров из Совместного центра по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня (СЦКК), при посредничестве ОБСЕ постоянные сезонные перемирия все же регулярно успешно согласовывались. Их таких на войне в Донбассе несколько – Рождественское, Пасхальное, на время летнего сбора урожая и отдельное "школьное", начиная с 1 сентября. Все перемирия, разумеется, "бессрочные" и накладываются сверху на главное и тоже бессрочное перемирие, объявленное в феврале 2015 года после встречи Владимира Путина и Петра Порошенко в присутствии лидеров стран "нормандского формата".

Перед католической Пасхой с 19 апреля перемирие показательно не согласовали. И тут всех беспокоит второй тревожный момент – боевые действия продолжились с новой силой. Причем горячими точками на этот раз являются не только позиции в Луганской области под поселком Золотое и направление на Чермалык и Коминтерново, но и непосредственно окраины Донецка. 19 апреля бой, который слышали в городе, шел неподалеку от Донецкого аэропорта, в поселке Октябрь. Официального траура в "ДНР" не объявляли, но информацию о гибели командира роты вооруженных формирований самопровозглашенной республики и двух его подчиненных предали гласности и проявлениям скорби лояльных граждан никто не препятствовал.

Идет массовая, практически принудительная, паспортизация всех связанных с бюджетом "ДНР"

Донецк, как всегда, готовят одновременно к нескольким сценариям развития событий. Идет массовая, практически принудительная, дополнительная паспортизация всех связанных с бюджетом "ДНР". Радио Свобода не нашло следов сбора паспортных данных с учителей школ, но в правоохранительных органах, исполнительной службе, правительстве перед чиновниками теперь стоит новое требование – наличие паспорта "ДНР".

Практически синхронно с вступлением в силу поправок к закону "О гражданстве РФ", который дал право президенту Российской Федерации определять отдельными указами льготные категории, которым могут предоставлять гражданство РФ по упрощенной схеме, в "ЛДНР" появились свои указы. С апреля 2019 года в непризнанных республиках упорядочили режим выдачи паспортов "ЛДНР" и их смены по возрасту. Теперь проверки людей при получении документов "ЛДНР" максимально синхронизированы с российскими стандартами. Общим местом стали пояснения, что в случае выдачи российских паспортов по упрощенной схеме, получать их будут только "граждане ДНР" с паспортами.

Среди тем возможных переговоров с Владимиром Зеленским – массовая выдача российских паспортов, отмена/ужесточение новых российских санкций, связанных с запретом поставок российских нефтепродуктов на Украину, и ужесточение конфронтации в Донбассе. А так же введение нового, более строгого режима прекращения огня и предметные переговоры об обмене пленных украинских военных моряков.

Одна из дат, которую ждали в Донецке с большими надеждами, – 24 апреля, когда начнутся консультации в подгруппе по безопасности в Минской переговорной группе. Католиков в Донбассе мало, а к православной Пасхе строгий режим прекращения огня вместе с существенными послаблениями режима комендантского часа на неподконтрольных Украине территориях с 2015 года, как правило, устанавливался.

Так что еще не поздно качнуть маятник в сторону перемирия. Хотя бы временного. У населения Донецка и Луганска при всем при этом сохраняется всего одна твердая уверенность: от них самих уже давно ничего не зависит.