В соцсетях запустили флешмоб о "сказочном … Путине"

Пользователи социальных сетей запустили флешмоб в поддержку жителя Новгородской области Юрия Картыжева – первого осуждённого за нарушение нового закона об оскорблении власти.

Накануне Картыжев был оштрафован на 30 тысяч рублей. Суд в Новгородской области постановил, что на своей странице "ВКонтакте" он опубликовал записи, в которых содержались оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

В частности, как следует из материалов дела, Картыжев обозвал президента нецензурным словом из широко распространённой в интернете киноцитаты. В комедии "Даун Хаус" таким же словом генерал Епанчин характеризует князя Мышкина, удивляясь, зачем того выпустили из больницы.

Теперь пользователи соцсетей массово цитируют уже не Епанчина, а Картыжева, сделав из его фразы соответствующий хэштег. При этом лишь немногие закрывают нецензурное слово в адрес Путина звёздочками.

Сам Юрий Картыжев собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Он считает административное дело, заведённое на него, "заказом" и предполагает, что правоохранители взломали его аккаунт, чтобы сделать от его имени две записи.

​Закон об ответственности за оскорбление власти и государственных символов в интернете был принят в конце марта. Нарушителям грозят до 100 тысяч рублей штрафа или административный арест сроком до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Авторами законопроекта являются глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, а также депутаты Госдумы Людмила Бокова и Дмитрий Вяткин.