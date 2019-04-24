ФБК нашёл дачу за миллиард рублей у первого заместителя Шойгу

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) нашёл в Подмосковье дачу стоимостью около миллиарда рублей, предположительно принадлежащую первому заместителю главы Минобороны Сергея Шойгу Руслану Цаликову.

В своей декларации об имуществе Руслан Цаликов указал, что ему принадлежит участок в один гектар и что он арендует землю площадью около двух гектаров. В декларации чиновника упомянуты оба участка таких размеров, но в данных Росреестра имена их владельцев засекречены.

В ФБК утверждают, что речь идет об участках в деревне Раздоры в ближнем Подмосковье, которые идентичные по своим размерам. На меньшем из них построен особняк, на большом же располагается лес.

Стоимость участка и дома в фонде оценили в 950 миллионов рублей. По словам Навального, замглавы Минобороны, состоящий на госслужбе с 1989 года, не мог заработать таких денег.

В расследовании также говорится о том, что участком по соседству с первым замминистра обороны владеет глава Минфина Антон Силуанов. Так же как и Цаликов, Силуанов арендует прилегающие к своему участку два гектара леса. По оценке Навального, доходы министра также могут не соответствовать стоимости этой недвижимости.

Ранее "Новая газета" обнаружила в подмосковной деревне Раздоры усадьбу, которая может принадлежать начальнику охраны главы правительства России Дмитрия Медведева. О том, что генерал ФСО Михаил Михеев обосновался в элитном подмосковном посёлке, изданию сообщили два источника.