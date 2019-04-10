Компания "Московский школьник", подавшая в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, самого политика и юриста ФБК Любовь Соболь, требует от каждого из ответчиков по 500 миллионов рублей. Об этом сообщил Навальный в своём твиттере. Он связывает компанию с санкт-петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным (в пресс-службе бизнесмена это отрицают).
О подаче иска оппозиционер сообщил 1 апреля. По утверждению Навального, "Московский школьник" требует удалить информацию о некачественных продуктах, которые могут поставляться в школы столицы. Исковое заявление, поданное 28 марта, в базе арбитражных дел не опубликовано, пишет РБК. Однако его выложила в сеть Соболь. Соответчицей по иску выступает Наталья Шилова, которую в Youtube-канале "Навальный Live" называли бывшей сотрудницей "Московского школьника".
В феврале в "Навальном Live" Шилова рассказала, что в компании грубо нарушают санитарные нормы. Она утверждала, что пыталась сообщить о нарушениях начальству, но её уволили. Позднее женщина заявила, что озвученные ею утверждения были полны домыслов и неточностей по настоянию команды Навального.
- Навальный обвинял компанию Евгения Пригожина "Конкорд" во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к компании "Конкорд" с требованием выплаты компенсации.
- Издание "Проект" сообщало, что к поставщикам продуктов питания, связанным с Пригожиным, с 2011 года было подано более 700 исков из-за некачественной еды на сумму почти 900 миллионов рублей.
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