Компания "Московский школьник", подавшая в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, самого политика и юриста ФБК Любовь Соболь, требует от каждого из ответчиков по 500 миллионов рублей. Об этом сообщил Навальный в своём твиттере. Он связывает компанию с санкт-петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным (в пресс-службе бизнесмена это отрицают).

О подаче иска оппозиционер сообщил 1 апреля. По утверждению Навального, "Московский школьник" требует удалить информацию о некачественных продуктах, которые могут поставляться в школы столицы. Исковое заявление, поданное 28 марта, в базе арбитражных дел не опубликовано, пишет РБК. Однако его выложила в сеть Соболь. Соответчицей по иску выступает Наталья Шилова, которую в Youtube-канале "Навальный Live" называли бывшей сотрудницей "Московского школьника".

В феврале в "Навальном Live" Шилова рассказала, что в компании грубо нарушают санитарные нормы. Она утверждала, что пыталась сообщить о нарушениях начальству, но её уволили. Позднее женщина заявила, что озвученные ею утверждения были полны домыслов и неточностей по настоянию команды Навального.