Суд отменил приговор националисту по делу о песнях группы "Коловрат"

Суд в Москве отменил приговор лидеру движения "Черный блок" Владимиру Ратникову по 282-ой статье Уголовного кодекса. Националиста обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды из-за публикации песен группы "Коловрат" и "Банды Москвы". Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В марте 2018 года Ратникова приговорили к 160 часам обязательных работ. Он связывал уголовное дело с отказом сотрудничать с центром по противодействию экстремизму МВД России. Причиной отмены приговора стала частичная декриминализация 282-ой статьи.

Лидера "Черного блока" Владимира Ратникова задержали в Москве в июне 2018 года. В конце июля его перевели в СИЗО № 1 "Матросская тишина". Его отец сообщил Радио Свобода, что у сына пытаются выбить признательные показания. Ратникова обвиняют в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму в интернете и призывах к массовым беспорядкам.

10 августа 2018 года по делу "Черного блока" арестовали еще двух человек - юриста Дмитрия Макарова и участника движения Артема Воробьева. Их также обвиняют сразу по нескольким "экстремистским" статьям. При этом в разговоре с Радио Свобода близкий к арестованным оппозиционный активист, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что Макаров с Ратниковым толком даже не общались.