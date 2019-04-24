Суд арестовал начальника Центра "Э" Карачаево-Черкесии

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главу республиканского центра противодействия экстремизму (Центра "Э") МВД Тимура Бетуганова и бывшего замглавы Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова. Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает агентство "Интерфакс", по этой статье каждому грозит до десяти лет заключения.

Бетуганов и Булатов — фигуранты дела члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова. Ранее газета РБК сообщала, что по версии следствия, Бетуганов занимался оперативным сопровождением дел об убийствах зампреда движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашукова подозревают в организации этих убийств.

Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации и позднее арестован. Помимо подозрений в организации убийств его обвиняют в причастности к хищениям природного газа госкомпании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей. Он отрицает все обвинения, называя уголовное дело против себя заказным.