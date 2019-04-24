Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи паспортов РФ

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям контролируемых сепаратистами районов на востоке Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Дипломат заявил, что действия России нарушают минские договорённости. Ранее штаб нового президента Украины Владимира Зеленского призвал к усилению дипломатического и санкционного давления на Москву из-за указа об упрощенной выдаче паспортов.

В среду президент Владимир Путин подписал указ, по которому жители контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля. Право на упрощенное гражданство будет предоставляться в "гуманитарных целях" для защиты прав и свобод человека, говорится в указе.