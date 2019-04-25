Из-за сбоя в системе Нарусова голосовала "за" изоляцию Рунета

Член Совета Федерации, вдова Анатолия Собчака, Людмила Нарусова голосовала против закона об изоляции Рунета. Однако из-за технического сбоя электронная система засчитала её голос в поддержку законопроекта. Нарусова пообещала сделать официальное опровержение. Об этом она сообщила "Открытым медиа".

По словам Нарусовой, она не поменяла своих взглядов и продолжит выступать против закона об изоляции Рунета. В марте в интервью "Эху Москвы" Нарусова говорила, что собирается голосовать против документа, поскольку он "извращает саму идею виртуального пространства".

В опубликованных на сайте Совета Федерации результатах голосования Нарусова числится как поддержавшая законпроект. Согласно документу, "против" проголосовали четыре члена верней палаты российского парламента, ещё один воздержался.

22 апреля Совет Федерации одобрил законопроект о "суверенном интернете", авторы которого предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от мирового интернета.​

При этом начало пленарного заседания было задержано из-за того, что в зале отключилось электричество и пропал интернет. Подачу электричества восстановили спустя 10 минут, но возникли сбои в работе ряда систем – в частности, не работали мониторы и микрофоны.

Ранее законопроект был принят Госдумой России.

Международные правозащитные организации призвали президента Владимира Путина не подписывать закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России.

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.