В России резко выросли продажи автомобилей Rolls-Royce

Продажи автомобилей Rolls-Royce в России в первом квартале 2019 года выросли на 85 процентов. Об этом сообщает исследовательское агентство "Автостат". По итогам января – марта 2019 года в стране были проданы 24 новых автомобиля этой марки.

Самой популярной моделью стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan, цена на который начинается от 26 миллионов рублей. Из 24 проданных лимузинов 13 оказались куплены в Москве и Московской области, три – в Санкт-Петербурге и два – в Краснодарском крае.

В апреле было опубликовано исследование экономического неравенства в России, подготовленное Высшей школой экономики и Внешэкономбанком. Согласно тексту, всего в России живут 163 тысячи миллионеров и 1500 мультимиллионеров, чьё состояние оценивается больше чем в 30 миллионов долларов.

По этому показателю Россия входит в пятёрку стран мира. При этом три процента жителей страны оказались владельцами около 90 процентов всех финансовых активов, вкладов и наличных денег в стране.

По показателю концентрации богатства, а значит, социального неравенства Россия заметно опережает многие крупные страны, следует из исследования. По данным Росстата, 80 процентов жителей страны испытывают трудности с покупкой самых необходимых вещей.