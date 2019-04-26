Cуд по требованию ФСБ обязал "Новую газету" удалить статью о пытках

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации, который подала Федеральная служба безопасности (ФСБ)к "Новой газете" из-за статьи о пытках задержанных после взрыва в жилом доме в Магнитогорске.

Как сообщает корреспондент издания из зала суда, судья обязала редакцию удалить два материала с сайта "Новой газеты", страницу из PDF-версии издания и опубликовать опровержение.

Представитель ФСБ настаивала в суде, что сведения, опубликованные газетой, не соответствуют действительности и что "отсутствуют доказательства применения пыток со стороны ФСБ". Она утверждала, что автор статей, журналист Иван Жилин не проверил информацию о пытках должным образом, а также писал, что задержанного пытали "сотрудники ФСБ", не называя конкретное управление ведомства по Магнитогорску, что порочит репутацию всей Федеральной службы безопасности России.

Защита "Новой газеты" намерена обжаловать решение суда. По мнению редакции, материал рассказывает об общественно значимой теме, которую нельзя замалчивать. Автор публикации не делал своих выводов, а лишь сообщил информацию, которая ему поступила.

ФСБ подала иск о защите деловой репутации к "Новой газете"и корреспонденту Ивану Жилину 13 марта. Претензии ведомства касались двух материалов, в которых издание рассказывало подробности о задержании 29-летнего гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова. Жена Зайнабидинова и правозащитники сообщали, что он жаловался на пытки. После публикаций в СМИ региональный прокурор заявил, что задержанный отказался от своих слов, однако это сообщение было отвергнуто.