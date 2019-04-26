В Пскове активиста "Яблока" задержали на выставке "Сирийский перелом"

В Пскове полиция задержала активиста местного отделения партии "Яблоко" Николая Кузьмина, который проводил одиночный пикет рядом с выставкой военной техники "Сирийский перелом". Кузьмин стоял за спинами выстроившихся на привокзальной площади военнослужащих с плакатом: "Тратьте бюджетные деньги на родные школы и больницы, а не на чужую войну".

Комментируя свою акцию, Кузьмин заявил, ​в России за прошлые 20 лет закрылось более 25 тысяч школ. Активист считает, что за пределами двух столиц почти невозможно получить скорую медицинскую помощь, а в Псковской области половина мужчин не доживает до пенсионного возраста.

"А мы, как в какой-то антиутопии вместо созидания и борьбы за жизни россиян возвели войну в культ и поклоняемся ей. За отсутствием поводов для гордости нам ежедневно навязывают патриотизм. А патриотизм – это не война в чужих странах, это созидание внутри своей страны и критическое отношение к победобесию", – добавил Николай Кузьмин.

Активист простоял в пикете около десяти минут. За это время с ним успели сфотографироваться члены провластного объединения "Команда 2018". После этого Кузьмина окружили сотрудники военной полиции и потребовали уйти. Активист в ответ попросил их представиться и объяснить, на каком основании они хотят удалить его с открытого общественного мероприятия.

Военные не смогли выполнить его пожелание, и на помощь к ним пришел начальник УВД по Пскову Сергей Сурин. Он лично задержал Кузьмина и несколько раз отказался назвать ему причину произошедшего, а также комментировать задержание журналистам.

Лидер Псковского "Яблока" Лев Шлосберг потребовал немедленно освободить активиста, а также убрать из Пскова экспонаты выставки "Сирийский перелом", которые он назвал "пропагандистским металлоломом". "Российские военные действия в Сирии прекращены, средства бюджета направлены на мирные цели в интересах граждан России", – сказал Лев Шлосберг.