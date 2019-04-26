США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Также под санкции попала судья Кэрол Падилья. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Соединённые Штаты не будут стоять в стороне и наблюдать, как нелегитимный режим Николаса Мадуро лишает венесуэльский народ его богатства, человечности и права на демократию", – отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

Американское ведомство также призвало привлечь к ответственности всех причастных к гуманитарному кризису в Венесуэле, где в 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов, отмечаются перебои с продуктами и с подачей электроэнергии.

Хорхе Арреаса возглавляет МИД Венесуэлы с 2017 года.