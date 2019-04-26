США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Также под санкции попала судья Кэрол Падилья. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Соединённые Штаты не будут стоять в стороне и наблюдать, как нелегитимный режим Николаса Мадуро лишает венесуэльский народ его богатства, человечности и права на демократию", – отметил министр финансов США Стивен Мнучин.
Американское ведомство также призвало привлечь к ответственности всех причастных к гуманитарному кризису в Венесуэле, где в 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов, отмечаются перебои с продуктами и с подачей электроэнергии.
Хорхе Арреаса возглавляет МИД Венесуэлы с 2017 года.
- 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, заявив, что президент Мадуро нелегитимен. Гуайдо признали многие страны мира, в том числе США, страны Евросоюза, Израиль и большинство стран Латинской Америки, включая Бразилию. Однако контроль над государственными органами, судами и армией сохраняет президент Мадуро. Его поддерживают Россия, Китай и Куба.
- В марте 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы и его подразделений. В апреле новые ограничения затронули Центробанк страны, которому ограничили доступ к долларам США, а также двух нефтяных компаний. Впоследствии США не раз ужесточали санкции, вводя их против лиц из окружения Мадуро.
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