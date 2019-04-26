Правозащитники: при бомбёжках России в Сирии погибли мирные жители

В результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 10 мирных жителей. В числе погибших двое детей, уточнил Сирийский центр мониторинга прав человека. По данным правозащитников, авиаудары нанесли российские самолёты. Территория находится под контролем вооруженной сирийской оппозиции. Российское командование не комментировало сообщения.

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии граничит с Турцией. Большую часть региона контролирует радикальная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (в России она включена в список террористических). В сентябре 2018 года Москва и Анкара договорились о создании в регионе демилитаризованной зоны глубиной до 20 километров. Предполагалось, что это соглашение поможет избежать наступления сирийских правительственных войск на Идлиб. Режим президента Сирии Башара Асада и его союзники неоднократно нарушали соглашение.

25 апреля в столице Казахстана Нур-Султане прошёл очередной раунд переговоров Ирана, России и Турции о прекращении войны в Сирии. Делегации стран выразили обеспокоенность тем, что "Хайят Тахрир аш-Шам" может увеличить свое влияние в Идлибе.