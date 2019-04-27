Тверской суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей студента Высшей школы экономики Армана Туганбаева. За участие в акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года его признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщает "ОВД-Инфо". Суд отказался выслушать свидетелей задержания студента.

Туганбаев рассказал, что пошёл на акцию после того, как узнал, что на ней начались жёсткие задержания и появились люди в казачьей форме, нападавшие на протестующих. По словам студента, он должен был дежурить на горячей линии "ОВД-Инфо", но перед этим решил сходить на Тверскую, где проходил несогласованный митинг, так как там было много его знакомых.

В автозаке Туганбаев видел много случайных прохожих, которых в тот день задержала полиция.

5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек.