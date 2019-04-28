Путин сказочный кто? За что могут судить по закону об оскорблении власти

Первый штраф по новому закону о неуважении власти достался на этой неделе жителю Новгородской области Юрию Картыжеву. 30 тысяч рублей за два поста во "ВКонтакте" с комментарием "Путин – сказочный "матерное слово" – так записано в решении суда.

По мотивам пятничного выпуска программы "Человек имеет право"

На личной странице Юрия Картыжева регулярно появлялись публикации с критикой российских властей. Свое мнение о сказочности Путина он опубликовал через два дня после вступления в силу Закона об оскорблении власти. Протокол на него составили ещё два дня спустя, а 22 апреля суд в Новгородской области Картыжева оштрафовал. В интервью Радио Свобода он сказал, что до суда дошла не точная цитата – ее якобы "подправили" полицейские, взломав аккаунт Картыжева во "ВКонтакте". Он уже заявил, что намерен обжаловать штраф и дойдет до Страсбурга, если потребуется.

О том, насколько перспективна эта жалоба в Европейский суд по правам человека, рассказал руководитель международной практики МПГ "Агора" Кирилл Коротеев.

–​ Практика Европейского суда очень ясно говорит о том, что политические высказывания не должны подвергаться санкциям, даже если они нецензурные. Есть решение по жалобе Эон против Франции. Там как раз речь шла об использовании выражения, которое по-русски звучало бы, конечно, нецензурно. Общеупотребительный перевод той фразы, которую использовал Эвре Эон: "Отвали, идиот несчастный!". Он написал её на плакатике перед кортежем президента Саркози. Дело в том, что это были слова самого президента Саркози, который когда-то сказал их фермеру, отказавшемуся пожать Саркози руку.

Европейский суд, разбирая дело, сказал: "Конечно, это была политическая критика". То же самое и здесь. Когда мы прочитаем посты Юрия Картыжева полностью, понятно – это политическая критика.

– И все-таки теперь нельзя использовать слова, которые могут быть восприняты как оскорбительные по отношению к власти? Например, существует мем "Путин – краб". После того, как он сказал, что "он, как раб на галерах...", это пошло гулять в Сети. Может теперь кто-то, кто составляет протоколы, посчитать оскорбительной запись "Путин – краб"?

– Закон запрещает высказывания в неприличной форме.

– То есть "краб" – это прилично?

– Дело в том, что наша правоприменительная практика достаточно непредсказуемая. И мы по многим другим положениям Кодекса об административных правонарушениях знаем: то, что еще вчера мы не могли предполагать, что попадет под его положения, сегодня становится рутиной. Поэтому пока можно предположить, что все, что не использует производные от четырех корней, по поводу которых в русском языке есть консенсус о нецензурности, к этому закону отношения не имеет. Но что будет завтра – предсказать, к сожалению, достаточно сложно.

– Говоря о законе об оскорблении власти, стоит напомнить, что инициировал его сенатор Клишас, который инициировал и другой закон – он предусматривает ответственность за фейковые новости. На днях пришло сообщение из Архангельска, где на одну из организаторов протестного митинга против свалки в Шиесе, куда собираются везти московский мусор, Елену Калинину составили административный протокол о распространении фейковых новостей. Причем фейковой новостью посчитали ее пост "ВКонтакте" от 26 апреля, где она писала о несогласованном митинге 7 апреля. Получается, что если митинг не был согласован, значит, его как бы и не было, то есть она все врет. Вот такая логика?

– Мне кажется, вы достаточно точно описали то, как представляют себе те, кто составлял протокол.

– То есть теперь это будет так работать?

– Это может так работать. Я думаю, что сначала они боролись с активисткой, а уже потом искали, что именно можно ей вменить. Видимо, она не использовала нецензурной брани, поэтому пришлось использовать другие положения КоАП.

– С вашей точки зрения, этими делами – делом Юрия Картыжева, которого сейчас оштрафовали на 30 тысяч за оскорбление представителя власти, делом Елены Калининой, которую обвинили в фейковой новости, – все и закончится? Или теперь пойдет вал подобных дел?

– Оба варианта возможны. Возможно, что применение будет ограниченным. Опять же в связи с тем, как функционируют наши правоохранительные органы, нельзя исключать, что мы увидим все новые и новые дела, со все более и более широким применением закона о "высказывании в неприличной форме". На самом деле все зависит от того, готовы ли российские судьи всерьез проверять действия российских полицейских. И это ведь очень сильно отличается от региона к региону. Я напомню один факт. В Республике Дагестан, в Махачкале за митинг 26 марта 2017 года "Он вам не Димон" были оправданы все, на кого были составлены протоколы. То, что возможно в Махачкале, невозможно в Хабаровске, и наоборот.

Это фрагмент интервью Кирилла Коротеева, которое прозвучало в эфире программы "Человек имеет право". Полная версия здесь.