Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты

Уважать себя заставил. В России хотят штрафовать и сажать за распространение недостоверных новостей и "явное неуважение" к государству.

Шаг вперед и два назад. Правительство предлагает не увольнять чиновников за нарушение антикоррупционного законодательства.

Памяти Людмилы Алексеевой.

Видеоверсия программы

Марьяна Торочешникова: Если для того, чтобы озаботиться покупками Росгвардии, ФСБ и прокуратуре потребовалось несколько месяцев, то у Росфинмониторинга ушло целых два года на то, чтобы обратить внимание на "Панамское досье" и признать: более 4 тысяч офшорных компаний контролируют россияне, и связаны они с "губернаторским, депутатским и министерским корпусом".

В студии со мной – заместитель генерального директора "Transparency International – Россия" Илья Шуманов.

Илья, нужно ли говорить о том, что в России Transparency International считают "иностранным агентом"?

Илья Шуманов: Мне кажется, это уже общее место, то есть можно пропустить этот момент.

Марьяна Торочешникова: Илья, почему так много времени Росфинмониторингу понадобилось для того, чтобы признать те факты, которые стали известны после публикации документов "Панамского досье", и начать какое-то движение по этому поводу, может быть, расследование? Наверное, они начали и счета проверять этих чиновников.

Илья Шуманов: Прошло два года и 9 месяцев с момента публикации "Панамского архива". И действительно, спустя два года Росфинмониторинг публично заявил о том, что эти факты они подтверждают. Особого подтверждения, наверное, не требовалось, потому что за рубежом, в том числе, российские граждане уже стали, наверное, фигурантами уголовных дел. В частности, по "делу Bombardier" в одной из скандинавских стран был задержан гражданин России, который, в том числе, участвовал в одном из коррупционных скандалов. Исходя из этого мы понимаем, что существуют косвенные признаки того, что если в других странах происходят уголовные дела, ловят налоговых уклонистов, возвращают гигантские объемы денег обратно в бюджеты, то, возможно, эта ситуация не обошла и Россию стороной, и все фамилии, которые были упомянуты в "Панамском досье", они настоящие. Для того чтобы подтвердить эту информацию, за комментариями журналисты обращались к фигурантам расследований, и значительная часть из них подтвердила, но не увидели в этом никаких нарушений. На мой взгляд, это ситуативно, зависит от каждого человека, потому что в разные периоды времени в России можно было чиновникам владеть и нельзя было владеть офшорными компаниями. Но строгие ограничения, которые вступили в силу в 2015 году, зафиксировали ограничения как на чиновников, так и на самых близких членов их семей.

Марьяна Торочешникова: А есть какое-то объяснение тому, почему вдруг Росфинмониторинг вспомнил об этом вот сейчас, перед Новым годом? Или спустя два года и 9 месяцев после событий.

Илья Шуманов: Существует логичное объяснение. Если понимать глобальный контекст, то Россия не существует в отрыве от каких-то международных институтов, международной повестки. В следующем году Россия будет проверяться мониторинговой группой Financial Action Task Force. А Financial Action Task Force - это международная организация, деятельность которой направлена на установление глобальной повестки, глобальных правил и рекомендаций по противодействию отмыванию доходов.

Марьяна Торочешникова: То есть правительству не все равно?

Илья Шуманов: Разумеется, не все равно. В начале 2000-х годов Россия попала в "черный список" FATF, что повлекло глобальные проблемы для российской экономики. В частности, ряд контрагентов, в том числе банков, других стран отказались работать с Россией - как с организацией, попавшей в "черный список", которая не борется с отмыванием денег. В следующем году FATF будет проверять достаточно тщательно. Проблема в другом, и конечно, она имеет политический контекст. Председателем FATF ежегодно избирается одна из стран. В следующем году председателем FATF будут Соединенные Штаты Америки. Как я понимаю, заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки будет, в том числе, отвечать за проверку. Он уже заявил на публичных слушаниях в Сенате о том, что у него большие планы на эту проверку. И может быть, для России все бесследно не пройдет.

Марьяна Торочешникова: Поэтому начались какие-то шевеления. А кроме того, все-таки развивается план национальный по борьбе с коррупцией, рассчитанный на 2018-2020 годы, и в рамках этого плана, в том числе, сейчас правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые должны серьезно изменить российское антикоррупционное законодательство.

Большинство российских средств массовой информации заинтересовались той частью этого пакета, которая касается подарков чиновникам и депутатам. Однако исследователи, в частности исследователи Transparency International, заметили и более любопытные поправки.

Кстати, в Transparency на правительственный пакет поправок к антикоррупционному законодательству отреагировали такими словами: "Поправки, которые вводят выговор как наказание за конфликт интересов, - отличный подарок коррупционерам в канун 10-летнего юбилея закона "О противодействии коррупции". А что такого в этих поправках? Ну, действительно, обидно – человека сразу уволить, если он как-то не так заполнил антикоррупционную декларацию. Можно же сначала и пальцем пригрозить. Пусть поработает, проявит себя, а в следующем году внесет все, что нужно.

Илья Шуманов: Это очень трудная калибровка – попытка увязать нарушение с некой формой ответственности. Всегда существует дисбаланс, и он действительно сложный, когда существует вариативность. Вариативность позволяет привлечь к ответственности в виде выговора или замечания. А замечание вообще не заносится в трудовую книжку, это просто, что называется, пригрозить пальчиком чиновнику. А тот вид ответственности, который был до этого, - это увольнение с занимаемой должности. Россия тут идет по дорожке Казахстана, где существует вариативность ответственности достаточно давно. Мы ушли от более строгого наказания в виде увольнения.

Марьяна Торочешникова: А чиновники боялись увольнения? Если верить реестру неблагонадежных чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, их там меньше 700 человек до настоящего времени. И это все какие-то младшие помощники старшего начальника.

Илья Шуманов: Там разные люди есть. Действительно, значительная часть из тех людей, которые уволены в связи с утратой доверия по коррупционным статьям, - по сути, это низший и средний состав чиновничьего аппарата. И тот момент, когда чиновника должны были увольнять за неурегулированный конфликт интересов или недекларирование доходов, он позволял ставить руководство в тупиковую ситуацию. Руководитель должен был уволить даже самого доверенного сотрудника в связи с тем, что существует единый вид ответственности. Сейчас эта вариативность существует. И те люди, кого не должны увольнять, кого должны оставить, естественно, они понесут наказание в виде дисциплинарного взыскания, не связанного с увольнением.

Марьяна Торочешникова: Тут тоже есть коррупционная составляющая?

Илья Шуманов: Разумеется. Вариативность будет позволять неугодных людей увольнять по формальным основаниям, а те, кто пользуется лояльностью со стороны руководства, они останутся. На самом деле, законопроект гораздо шире. И то, что нам "продают" под видом подарков и тех вещей, которые касаются обязанности дарить чиновникам или не брать чиновников ничего, кроме цветов, канцелярских наборов и полиграфической продукции, - разумеется, это некое новаторство со стороны российских властей, но это совершенно неэффективный инструмент. Как человека остановить от подарка врачу?..

Марьяна Торочешникова: Кстати, врачей и учителей, сотрудников ЖЭКов и всех муниципальных служащих хотят приравнять к тем чиновникам, которые обязаны декларировать доходы.

Илья Шуманов: Да, это некая модель попытки распространения единого подхода на всех государственных и квазигосударственных служащих. То есть, по сути, все бюджетники тоже попали в эту категорию. Разумеется, имеет смысл разделять этих людей, потому что сотрудник государственного, бюджетного учреждения, в частности врач, он другими правами пользуется, чем государственный служащий, у него даже другая форма ответственности. Мне кажется, стоило бы разграничить эти категории, но наши законодатели пошли по такому пути – попытка уравнять и единым подходом распространить антикоррупционные требования на всех.

Мне кажется, что распространение подобной практики справедливо на сотрудников государственных компаний, таких как "Газпром", "Роснефть"...

Марьяна Торочешникова: РОСНАНО, Ростех.

Илья Шуманов: То есть госкорпораций, которые, по сути, были уже чиновниками де-факто.

Марьяна Торочешникова: То есть теперь мы увидим все официальные антикоррупционные декларации Сечина?

Илья Шуманов: Я думаю, что антикоррупционную декларацию Сечина, может, мы и увидим, но мы не увидим декларации значительной части сотрудников этих компаний, поскольку будут публиковаться данные только тех лиц, которые согласуются с руководством государственных компаний. То есть Антикоррупционное управление скажет публиковать перечень, например, 200 самых коррупциоемких должностей, их и будут публиковать на сайте.

Марьяна Торочешникова: А у уборщицы "Газпрома" по-прежнему будут воровать сумочки Louis Vuitton?

Илья Шуманов: Абсолютно верно.

Марьяна Торочешникова: А что-то хорошее есть в этом пакете поправок? Или действительно делают два шага назад?

Илья Шуманов: С точки зрения распространения требований на чиновников, на квазигосударственный аппарат, мне кажется, это прогрессивная норма. Другое дело, что это очень неуклюже происходит. То есть одним большим гребнем пытаются всех сгрести.

Что касается альтернативных мер, конечно же, государство сейчас идет по пути формирования единого подхода ко всем. Депутатский корпус ограничил себя в возможностях ответственности. То есть сейчас за то, что существует неурегулированный конфликт интересов, депутаты могут понести наказание в виде выговора или замечания, но потерять должность они не могут.

Марьяна Торочешникова: К этому стремятся и высокие чиновники, как я понимаю.

Илья Шуманов: Я думаю, что по аналогичной схеме идут. Если мы сравним с другими странами, как это происходит, например, во Франции, там существует, в том числе, уголовная ответственность за неурегулирование конфликта интересов. Если мы сравниваем меры ответственности, например, председателя комитета Государственной Думы и председателя комитета во французском парламенте, то это разные типы ответственности.

Марьяна Торочешникова: Но мы же не хотим, чтобы у нас было как в Париже. Вы же слышали президента...

Илья Шуманов: Разумеется. Я думаю, что более чем в 20 странах по всему миру введена уголовная ответственность за неурегулирование конфликта интересов. Россия идет в обратную сторону – это некий разворот в сторону размытия ответственности.

Что касается позитивных новаций, то я думаю, что это будет касаться, в том числе, государственных компаний, государственных корпораций, на которые распространены запреты и ограничения, связанные с антикоррупционным законодательством.

Марьяна Торочешникова: Несмотря на то, что мы все равно так и не узнаем обо всех сотрудниках этих компаний, какие у них доходы...

Илья Шуманов: Да, это разнонаправленные тренды. Раскрытие информации – это то, чем сейчас дышит весь мир: максимально подробно раскрыть информацию об органах власти, о государственных компаниях, - в том числе и бизнес так делает. В России, наоборот, тренд идет на закрытие информации. Но мы одновременно, оседлав этот тренд, пытаемся бороться еще и с коррупцией. А это взаимоисключающие вещи, на мой взгляд.