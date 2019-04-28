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Мир

Как получить удовольствие от секса и не умереть от инсульта

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Новости других миров. Выпуск 74

1. А поговорить? Американские ученые, исследовав сексуальную жизнь примерно 400 добровольцев, пришли к выводу, что общение в постели очень сильно улучшает качество секса, отвечая почти за половину получаемого от него удовольствия. Причем, в соответствии с народным поверьем, для женщин это общение важнее, чем для мужчин — хотя и совсем ненамного, примерно на 10%.

2. Американские медики обнаружили, что опаснее всего пережить инсульт или инфаркт дома, в кругу родных и друзей. Главное при инсульте — как можно скорее оказаться в больнице. Изучив данные поступивших в больницы с этим диагнозом пациентов, медики выяснили, что люди, которые во время инсульта или инфаркта находятся рядом с близкими, попадают в больницы позже всего. Сначала они не хотят пугать своих близких и признаваться, что плохо себя чувствуют, а потом, когда они всё-таки на это решаются, близкие пытаются их успокоить, пытаясь объяснить происходящее более безобидными диагнозами и предлагая подождать и посмотреть, что будет дальше. В результате многие больные попадают в больницу только через несколько часов после появления первых симптомов. Гораздо лучше оказаться во время приступа просто на людной улице, где какой-нибудь сердобольный прохожий с большой вероятностью вызовет скорую. Но лучше всего быть в этот момент на рабочем месте, в магазине или ресторане: менеджмент совсем не хочет в случае чего разбираться с трупом и обычно вызывает скорую сразу.

3. Борьба с прививками выходит на новый уровень. В Пакистане толпа в 500 человек подожгла госпиталь после того, как местные мечети распространили слух, что детям стало плохо после сделанных им в этом госпитале прививок от полиомиелита. К счастью, пожар быстро потушили и никто не пострадал. Но есть и хорошие новости: из-за тех же слухов 25 тысяч пакистанцев отвели привитых детей к врачам, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Врачи не нашли ни у одного из детей никаких осложнений, но лишняя проверка здоровья никогда не помешает.

Индийский избиратель Йогеш Кумар Сингх, отрубивший себе палец
Индийский избиратель Йогеш Кумар Сингх, отрубивший себе палец

4. Хотя выборы в Украине уже закончились, страсти по поводу их результатов не утихают до сих пор. Но украинцам, к счастью, далеко до индусов, один из которых отрубил себе палец после того, как 18 апреля по ошибке проголосовал за правительственную партию, хотя на самом деле собирался голосовать за оппозицию. В Индии избирателям на участках метят указательный палец специальными несмываемыми "избирательными" чернилами, чтобы они не смогли проголосовать повторно.​

5. Смертная казнь за объявление о недвижимости. ВМФ Таиланда в результате молниеносной спецоперации захватил морской дом американского трейдера криптовалют Чеда Элвартовского и его спутинцы жизни Нади Супрани Тепдет. Элвартовский с подругой, живущие на платформе в индийском океане примерно в 15 милях от тайского острова Пхукет, выставили свой дом на продажу и написали в объявлении, что он находится вне пределов юрисдикции каких-либо государств. Власти Таиланда восприняли это утверждение как угрозу суверенитет страны и национальной безопасности и отправили к дому группу захвата. Платформу отбуксировали к побережью, но пару на ней не нашли. Местонахождение Чеда и Нади сейчас неизвестно, но если их поймают, им грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь — именно такое наказание полагается за покушение на территориальную целостность Таиланда, в котором их обвиняют.

6. Количество отключений интернета по политическим причинам растёт как на дрожжах. Правительства всё чаще и чаще отключают себя от всемирной сети или отдельных её сегментов (например, социальных сетей) под предлогом борьбы с беспорядками. Пока что на время, а не навсегда. В последний раз интернет отключили в Шри-Ланке после взрывов в церквях и гостиницах. В 2018 правительства разных стран отключали интернет 188 раз, при том, что в 2017 таких отключений было 109, в 2016 — 75, в 2015 — 33, а в 2011-м интернет отключали всего трижды. Хотя в прессу чаще всего попадают истории об отключению интернета и социальных сетей в Турции, мировым лидером здесь является Индия — только в 2016-2017 интернет в разных её регионах отключали 100 раз. На втором месте с огромным отставанием идёт Пакистан — 15 отключений за тот же период, а Турция с 6 отключениями занимает только 5-е место.

7. Пассажирка американской авиакомпании JetBlue Airways обнаружила, что при посадке в самолёт ей не нужен посадочный талон — чтобы пройти на борт, оказалось достаточно просто посмотреть в видеокамеру. Это открытие пассажирку совсем не обрадовало, поскольку она не сканировала свои зрачки, чтобы быстрее проходить паспортный контроль, и даже не подозревала о том, что у авиакомпании есть её фотография. В результате переписки пассажирки с компанией в Твиттере выяснилось, что у некоторых американских авиакомпаний есть не афишируемое соглашение, по которому Министерство национальной безопасности предоставляет авиаперевозчикам доступ к своей базе паспортных фотографий. Авиаперевозчики и министерство настаивают на том, что технически это решено так, что у сотрудников частных компаний нет прямого доступа к фотографиям пассажиров, но многих пассажиров и правозащитные организации это совсем не успокаивает — они называют новую практику одним из самых возмутительных покушений на неприкосновенность личной информации за последние годы.

8. Американские инженеры создали почти двухтонные глыбы, которые можно перемещать в одиночку или вдвоём просто с помощью рук. Таким образом они попытались дать ответ на вопрос, как древние мегалитические цивилизации могли перемещать громадные камни, из которых сделаны, например, Стоунжедж или фигуры Острова Пасхи.

9. А японские инженеры из Политехнического университета Тоёхаси разработали принцпиально новый вид огнетушителя, который вместо того, чтобы заливать пожар пеной, всасывает огонь внутрь себя, в специальную вакуумную камеру, предотвращая таким образом загрязнение помещения и воздуха продуктами сгорания. Новый огнетушитель предполагается использовать в герметичных помещениях, таких, как космические станции и подводные лодки.

10. Популярный влогер и владелец частного зоопарка Майк Холстон разместил у себя в Инстаграме видео того, как шимпанзе умело управляется с мобильной версией этой программы. Посмотрите и вы — то ли обезьяны гораздо умнее, чем мы о них думаем, то ли создатели Инстаграма сумели создать идеальный интуитивный интерфейс, понятный даже животным.

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