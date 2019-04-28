Как получить удовольствие от секса и не умереть от инсульта

1. А поговорить? Американские ученые, исследовав сексуальную жизнь примерно 400 добровольцев, пришли к выводу, что общение в постели очень сильно улучшает качество секса, отвечая почти за половину получаемого от него удовольствия. Причем, в соответствии с народным поверьем, для женщин это общение важнее, чем для мужчин — хотя и совсем ненамного, примерно на 10%.

2. Американские медики обнаружили, что опаснее всего пережить инсульт или инфаркт дома, в кругу родных и друзей. Главное при инсульте — как можно скорее оказаться в больнице. Изучив данные поступивших в больницы с этим диагнозом пациентов, медики выяснили, что люди, которые во время инсульта или инфаркта находятся рядом с близкими, попадают в больницы позже всего. Сначала они не хотят пугать своих близких и признаваться, что плохо себя чувствуют, а потом, когда они всё-таки на это решаются, близкие пытаются их успокоить, пытаясь объяснить происходящее более безобидными диагнозами и предлагая подождать и посмотреть, что будет дальше. В результате многие больные попадают в больницу только через несколько часов после появления первых симптомов. Гораздо лучше оказаться во время приступа просто на людной улице, где какой-нибудь сердобольный прохожий с большой вероятностью вызовет скорую. Но лучше всего быть в этот момент на рабочем месте, в магазине или ресторане: менеджмент совсем не хочет в случае чего разбираться с трупом и обычно вызывает скорую сразу.

3. Борьба с прививками выходит на новый уровень. В Пакистане толпа в 500 человек подожгла госпиталь после того, как местные мечети распространили слух, что детям стало плохо после сделанных им в этом госпитале прививок от полиомиелита. К счастью, пожар быстро потушили и никто не пострадал. Но есть и хорошие новости: из-за тех же слухов 25 тысяч пакистанцев отвели привитых детей к врачам, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Врачи не нашли ни у одного из детей никаких осложнений, но лишняя проверка здоровья никогда не помешает.



4. Хотя выборы в Украине уже закончились, страсти по поводу их результатов не утихают до сих пор. Но украинцам, к счастью, далеко до индусов, один из которых отрубил себе палец после того, как 18 апреля по ошибке проголосовал за правительственную партию, хотя на самом деле собирался голосовать за оппозицию. В Индии избирателям на участках метят указательный палец специальными несмываемыми "избирательными" чернилами, чтобы они не смогли проголосовать повторно.​

5. Смертная казнь за объявление о недвижимости. ВМФ Таиланда в результате молниеносной спецоперации захватил морской дом американского трейдера криптовалют Чеда Элвартовского и его спутинцы жизни Нади Супрани Тепдет. Элвартовский с подругой, живущие на платформе в индийском океане примерно в 15 милях от тайского острова Пхукет, выставили свой дом на продажу и написали в объявлении, что он находится вне пределов юрисдикции каких-либо государств. Власти Таиланда восприняли это утверждение как угрозу суверенитет страны и национальной безопасности и отправили к дому группу захвата. Платформу отбуксировали к побережью, но пару на ней не нашли. Местонахождение Чеда и Нади сейчас неизвестно, но если их поймают, им грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь — именно такое наказание полагается за покушение на территориальную целостность Таиланда, в котором их обвиняют.



6. Количество отключений интернета по политическим причинам растёт как на дрожжах. Правительства всё чаще и чаще отключают себя от всемирной сети или отдельных её сегментов (например, социальных сетей) под предлогом борьбы с беспорядками. Пока что на время, а не навсегда. В последний раз интернет отключили в Шри-Ланке после взрывов в церквях и гостиницах. В 2018 правительства разных стран отключали интернет 188 раз, при том, что в 2017 таких отключений было 109, в 2016 — 75, в 2015 — 33, а в 2011-м интернет отключали всего трижды. Хотя в прессу чаще всего попадают истории об отключению интернета и социальных сетей в Турции, мировым лидером здесь является Индия — только в 2016-2017 интернет в разных её регионах отключали 100 раз. На втором месте с огромным отставанием идёт Пакистан — 15 отключений за тот же период, а Турция с 6 отключениями занимает только 5-е место.

7. Пассажирка американской авиакомпании JetBlue Airways обнаружила, что при посадке в самолёт ей не нужен посадочный талон — чтобы пройти на борт, оказалось достаточно просто посмотреть в видеокамеру. Это открытие пассажирку совсем не обрадовало, поскольку она не сканировала свои зрачки, чтобы быстрее проходить паспортный контроль, и даже не подозревала о том, что у авиакомпании есть её фотография. В результате переписки пассажирки с компанией в Твиттере выяснилось, что у некоторых американских авиакомпаний есть не афишируемое соглашение, по которому Министерство национальной безопасности предоставляет авиаперевозчикам доступ к своей базе паспортных фотографий. Авиаперевозчики и министерство настаивают на том, что технически это решено так, что у сотрудников частных компаний нет прямого доступа к фотографиям пассажиров, но многих пассажиров и правозащитные организации это совсем не успокаивает — они называют новую практику одним из самых возмутительных покушений на неприкосновенность личной информации за последние годы.

8. Американские инженеры создали почти двухтонные глыбы, которые можно перемещать в одиночку или вдвоём просто с помощью рук. Таким образом они попытались дать ответ на вопрос, как древние мегалитические цивилизации могли перемещать громадные камни, из которых сделаны, например, Стоунжедж или фигуры Острова Пасхи.

9. А японские инженеры из Политехнического университета Тоёхаси разработали принцпиально новый вид огнетушителя, который вместо того, чтобы заливать пожар пеной, всасывает огонь внутрь себя, в специальную вакуумную камеру, предотвращая таким образом загрязнение помещения и воздуха продуктами сгорания. Новый огнетушитель предполагается использовать в герметичных помещениях, таких, как космические станции и подводные лодки.

10. Популярный влогер и владелец частного зоопарка Майк Холстон разместил у себя в Инстаграме видео того, как шимпанзе умело управляется с мобильной версией этой программы. Посмотрите и вы — то ли обезьяны гораздо умнее, чем мы о них думаем, то ли создатели Инстаграма сумели создать идеальный интуитивный интерфейс, понятный даже животным.

