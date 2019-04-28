НТВ запускает шоу "Магия" с Зеленским, снятое еще в 2011 году

Российский телеканала НТВ заявил о запуске шоу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Программа называется "Магия", она была записана ещё в 2011 году. Вместе с Зеленским телешоу ведёт Татьяна Лазарева.

"Недавно избранный президент Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", – говорится в анонсе новой программы НТВ. Как отмечает "Коммерсантъ", созданием шоу занималась компания "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". В эфире НТВ программа выйдет 3 мая.

Шоумен Владимир Зеленский стал президентом Украины по итогам второго тура выборов. Он набрал более 73 процентов голосов. Его оппонент – действующий президент Пётр Порошенко – получил 24 с половиной процента.