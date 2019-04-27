Зеленский: украинцы не захотят стать "новой нефтью" для властей РФ

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в Кремле обсуждают возможность предоставлять в упрощённом порядке российское гражданство гражданам Украины.

Заявление Зеленского опубликовано на его странице в фейсбуке.

Политик посоветовал российским властям "не тратить зря время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами". Он предположил, что кто-то из украинских граждан может находиться под влиянием российской пропаганды, но в то же время заметил, что украинцы "прекрасно знают, что на самом деле представляет российский паспорт", и перечислил те "права" которые имеют его обладатели, включая "право" быть арестованным за мирный протест и не иметь свободных и конкурентных выборов. "Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ" - заключил Зеленский.

При этом избранный президент выразил готовность предоставлять украинское гражданство "всем, кто готов бороться за свободу".

Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Россией в "нормандском формате" и предложил начать диалог с обмена заключёнными "всех на всех". Нормализация отношений между Украиной и Россией, подчеркнул Зеленский, возможна только после "полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма". Текст продублирован в фейсбуке Зеленского на русском языке с пометкой - "чтобы нас услышали все".

Ранее на этой неделе Владимир Путин подписал указ о предоставлении в упрощённом порядке российского гражданства жителям районов востока Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами. Это решение вызвало резкую критику Украины, США и ЕС. А в пятницу Путин заявил, что обсуждается и вопрос распространения этой практики на всех граждан Украины.