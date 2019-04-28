Умер бывший генеральный конструктор “Ильюшина” Генрих Новожилов

Советский и российский авиаконструктор, академик Генрих Новожилов умер на 94 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он управлял ОКБ Ильюшина в течение 35 лет, под его руководством было организовано производство первого советского дальнемагистрального турбореактивного пассажирского самолёта Ил-62.

Новожилов родился в Москве в 1925 году, после окончания МАИ с 1949 года работал в ОКБ Ильюшина. Был одним из пионеров советской гражданской авиации — заместителем генерального конструктора при разработке Ил-18, первым заместителем конструктора и директором серийного производства Ил-62.

В 1970 году, после ухода на пенсию конструктора Сергея Ильюшина, возглавил его конструкторское бюро. Под его руководством был создан самый распространенный самолет военно-транспортной авиации в странах советского блока — реактивный Ил-76, а позднее — первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолёт Ил-96.

С 1986 года Новожилов был членом ЦК КПСС — де-факто высшего органа управления Советским Союзом. Был народным депутатом СССР от Компартии. Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда.