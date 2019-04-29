Обвиняемый по делу "Нового величия" получил 2,5 года колонии

Люблинский суд Москвы приговорил Павла Ребровского к двум годам и пяти месяцам колонии по делу "Нового величия". Об этом сообщает агентство "Москва". В начале апреля Ребровский пошёл на сделку со следствием и вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Прокуратура просила для него четыре года тюрьмы.

По просьбе подсудимого и прокурора суд огласил приговор в закрытом режиме.

Участников неизвестного ранее движения арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Обвинение строится на показаниях трех человек, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​

Согласно материалам дела, человек под псевдонимом "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.

Первый приговор по делу "Нового величия" суд вынес 5 марта. Он приговорил Рустама Рустамова к полутора годам колонии условно. Его признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества. Рустамов признал себя виновным и заключил досудебное соглашение.