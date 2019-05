Большая песня маленьких островов. Артемий Троицкий в восторге

Хедлайнеры сто тринадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители традиционной музыки из островных государств Тихого и Индийского океанов, объединившие свои усилия в работе над гуманитарным проектом "Маленький остров, большая песня". Задача проекта – привлечь внимание к экологическим проблемам южного океанского пояса, который страдает от загрязнения окружающей среды. ​Рок-критик Артемий Троицкий обращает внимание на продюсерские и музыкальные таланты участников проекта.

Совсем недавно вышел в свет альбом, который позволяет нам сегодня познакомиться с невероятно экзотической музыкой. Альбом называется Small Island Big Song, "Маленький остров, большая песня". Его треки представляют творчество артистов со всяких малюсеньких островов, преимущественно Южного полушария, разбросанных по Тихому и Индийскому океанам: Папуа – Новая Гвинея, Мадагаскар, Соломоновы острова, Тайвань, Гавайи, остров Пасхи, Вануату, даже не могу всё перечислить. Это часть большого мультимедийного, как можно сейчас говорить, а также познавательного проекта, включающего в себя и звук, и тексты, и видео, и кино. Альбом шикарно и остроумно, даже богато, я бы сказал, оформлен. Достаточно сказать, что к конверту с CD прилагается маленькая деревянная зубная щетка, на которой написано "Хватит пластиковых зубных щеток в наших океанах". Про каждого исполнителя, про все острова, про историю записи каждой песни имеются интересные пояснительные тексты.

Продюсеры альбома (один американец и один тайванец) вместе с организаторами проекта "Маленький остров, большая песня" проделали огромную работу: собрали музыкантов со всех этих, раскиданных по двум океанам, островов. Берут они за душу прежде всего экзотикой – эти клипы интересно смотреть, не только слушать – и умеренным использованием современного звучания, то есть это не стопроцентно "натуральная" этническая музыка, хотя выглядит и звучит она как раз как совершенно стопроцентная. Представлю вам лучшие, на мой вкус, из этих экваториальных и тропических мелодий, треки. Начнём с композиции в исполнении Йойо Туки с острова Пасхи "Дай мне свою руку".

​Следующий парень у нас с Соломоновых островов, архипелага в южной части Тихого океана, части Меланезии. Соломоновы острова – одно из последних мест на планете, где был распространен каннибализм, да и сейчас опасность его кое-где сохраняется, хотя, конечно, с этим явлением и здесь ведут настойчивую борьбу. Но теперь и на Соломоновых островах звучит хорошая музыка: Чарльз Маймаросия исполняет песню "Пророческие слова".

В архипелаг Соломоновых островов входит и остров Бука, однако политически он составляет часть самоуправляемого района Папуа – Новой Гвинеи. На острове Бука живет певец Бен Хакалитц, для которого местный же композитор и поэт Койява сочинил композицию, в исполнении которой принимают участие десять музыкантов из разных островных государств. Все – с традиционными инструментами.

Центральная, может быть, композиция альбома – совместная работа нескольких солистов, среди них и традиционные певцы, и рэперы. Это Эйрилеки из Папуа – Новой Гвинеи, Сандро и Сиао-Хун Тай​ с острова Мадагаскар, Мэу Пауэр из Австралии, с островов в районе Большого барьерного рифа. Песня называется "Гасикара".

​Будем надеяться, что зубные щетки, прочие пластики, нефть и остальная гадость не повредят всем этим маленьким и гордым островам. Естественно, доходы проекта "Маленький остров, большая песня" идут на всяческие благородные экологические цели. Так что увидите в продаже альбом Small Island Big Song – не проходите мимо.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 113):

1. Bodega (USA). Bookmarks, LP Endless Scroll

2. Death & The Maiden (New Zealand). Hourglass, LP Wisteria

3. Benito Lertxundi (Spain). Otzandu herrian, LP Ospakizun Gaucan

4. Lean Year (USA). Her Body in the Sky, LP Lean Year

5. Yoyo Tuki (Rapa Nui/Easter Island). Ka va'ai mai koe, LP Small Island Big Song

6. Kekuni (Hawaii/USA). Ke ha'a la Puna, LP Small Island Big Song

7. Charles Maimarosia (Solomon Islands). Naka wara wara to'o, LP Small Island Big Song

8. Airleke, Sandro, Man Power, Sammy Samoela (Papua New Guinea, Madagaskar, Australia). Gasikara, LP Small Island Big Song

9. John Maus (USA). The People are Missing. LP Screen Memories

10. Odpoczno (Poland). Jedziemy, LP Odpoczno

11. Omni (USA). Tuxedo Blues, LP Multi-Task

12. Emma Russack (Australia). Idealization, LP Permanent Vacation

13. Kirin J Callinan (Australia). Down to Hang, LP Bravado

14. Kedr Livanskiy (Россия). Mermaid, LP Ariadna