Минздрав предложил запретить отрицание существования ВИЧ и СПИДа

Министерство здравоохранения разработало законопроект, запрещающий публичное отрицание существования ВИЧ и СПИДа, призывы к отказу от лечения ВИЧ и непризнанию эффективности средств профилактики и лечения ВИЧ в России. Текст документа выложен на федеральном портале нормативных правовых актов.
"Проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции в настоящее время приобретает широкие масштабы и на фоне ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в Российской Федерации носит общественно-опасный характер", – говорится в документе. Отрицание существования заболеваний или необходимости лечения от них часто приводит к смертям, пишут авторы законопроекта.
Ответственность за нарушение предложенных норм в документе не указана.
- В начале апреля в Минздраве сообщили о работе над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок и наказании за публикацию таких обращений.
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