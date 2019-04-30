Минздрав предложил запретить отрицание существования ВИЧ и СПИДа

Министерство здравоохранения разработало законопроект, запрещающий публичное отрицание существования ВИЧ и СПИДа, призывы к отказу от лечения ВИЧ и непризнанию эффективности средств профилактики и лечения ВИЧ в России. Текст документа выложен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции в настоящее время приобретает широкие масштабы и на фоне ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в Российской Федерации носит общественно-опасный характер", – говорится в документе. Отрицание существования заболеваний или необходимости лечения от них часто приводит к смертям, пишут авторы законопроекта.

Ответственность за нарушение предложенных норм в документе не указана.