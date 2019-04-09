В Казахстане назначены досрочные президентские выборы

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года, заявил в телеобращении действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев подчеркнул, что при принятии решения о внеочередных выборах он консультировался с экс-президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Также, по его словам, решение обсуждалось со спикерами обеих палат парламента, конституционным судом и лидерами парламентских партий.

В соответствии с законодательством Казахстана Токаев мог занимать пост президента до очередных президентских выборов. Они должны были пройти в стране в 2020 году.

Дарига Назарбаева — спикер сената Казахстана и дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева — не планирует участвовать в предстоящих досрочных президентских выборах. Об этом местному изданию Tengri News заявила помощница Назарбаевой Сауле Мустафаева.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, ушёл в отставку 19 марта, но сохранил многие важные полномочия. Его дочь Дарига возглавила верхнюю палату парламента, сменив на этом посту Касыма-Жомарта Токаева. Новым президентом страны стал экс-премьер и бывший спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Глава страны избирается сроком на пять лет.