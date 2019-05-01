Во Франции на акции "желтых жилетов" вышли 150 тысяч человек

Во Франции более 150 тысяч человек вышли на первомайские акции. Об этом сообщило МВД страны. По данным французских СМИ, почти половина вышедших на митинги людей - представители движения "желтых жилетов".

На митингах в разных частях Парижа, по информации полиции, собрались около 16 тысяч протестующих. По другим данным, число вышедших на протесты в Париже в 40 тысяч, пишет Le Figaro.

В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Полиция использовала дубинки для разгона митингующих. Повреждения получили двое полицейских. Среди протестующих есть не менее двух раненых, пишет Le Nouvel Observateur. В Париже полицейские задержали почти 300 человек.

25 апреля, за шесть дней до праздника 1 мая, Эммануэль Макрон представил итоги так называемых больших дебатов. По итогам жалоб французов, которые регистрировали мэрии по всей стране, Макрон сделал ряд предложений для понижения уровня социального напряжения во Франции. Среди них - снижение налогов и повышение пенсий с учетом роста цен. Однако лидеры "желтых жилетов" заявили, что этих мер недостаточно и что движение не собирается прекращать протесты.