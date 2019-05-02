"Чистая" нефть из России поступила на территорию Белоруссии

На территорию Белоруссии - впервые за последние дни - по трубопроводу "Дружба" поступила незагрязнённая нефть из России. Об этом говорится в заявлении компании "Белнефтехим".

В нём подчеркивается, что это произошло по согласованному ранее графику. "Проведено вытеснение загрязнённой органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода" - говорится в заявлении.

Как заявлял ранее "Белнефтехим", нефтеперерабатывающего завода в Мозыре "чистая" нефть достигнет 4 мая.

Пока неясно, когда будет возобновлён транзит российской нефти в Европу, приостановленный после того, как 19 апреля белорусская сторона заявила о резком падении качества нефти в трубопроводе "Дружба".

Полное восстановление трубопровода, как заявляли в "Белнефтехиме", "потребует нескольких месяцев напряженной работы".

В российской компании "Транснефть" признали факт загрязнения нефти хлорорганическими соединениями. Общий объём загрязнённой нефти оценивается в 5 миллионов тонн. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Транснефти" Николай Токарев обвинил в случившемся частную компанию-владельца нефтяного терминала в Самаре. В России расследуют уголовное дело. Путин посетовал, что эта история ударила по имиджу России как поставщика топлива.

Белорусская сторона заявляет о понесённых убытках в размере около 100 миллионов долларов. Для урегулирования ситуации идут переговоры.