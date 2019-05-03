Консерваторы и лейбористы потеряли сотни мест на местных выборах в Великобритании

Две главные партии Великобритании — правящая консервативная и оппозиционная лейбористская — потерпели поражение на прошедших в четверг местных выборах. Об этом сообщает Би-би-си.

По сравнению с предыдущими выборами, консервативная партия потеряла более 400 мест в местных советах. Лейбористы — 78 мест. Всего избиратели выбирали более 8 тысяч депутатов местных ассамблей.

Заручиться большей популярностью, чем на предыдущих выборах смогла Либерально-демократическая партия — третья по уровню поддержки в Великобритании. Она получила на 304 мест больше в местных советах.

Либеральные демократы объяснили рост популярности своей четкой позицией по вопросу Брекзита. Партия выступает против выхода Великобритаии из Евросоюза и требует провести повторный референдум, тогда как политики лейбористской и консервативной партий разделены на противников и сторонников выхода.

Местные выборы 3 мая проходили в большинстве графств Англии и Северной Ирландии. В Шотландии и в большей части Валии голосование не проводилось. Аналогичные выборы в последний раз прошли в 2015 году, их выиграла правящая Консервативная партия.