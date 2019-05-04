На полигоне в Свердловской области погиб солдат-срочник

Пятеро военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне в Свердловской области в минувшую пятницу. Один из них погиб. В пресс-службе Министерства обороны России журналистам заявили, что солдаты нарушили требования безопасности и разожгли костёр, в результате чего взорвался боеприпас.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в воинской части посёлка Еланский, где находится один из учебных центров округа. По одной из версий, солдаты сами бросили в костёр снаряд от автоматической пушки, пишут "Аргументы и факты - Урал". Двое пострадавших, которых уже опросили, настаивают, что не делали этого. По словам военных, они развели костёр в том месте, куда при стрельбах упал неразорвавшийся боеприпас.