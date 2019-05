Страх и отвращение везде, кроме Казахстана и Туркмении

1. Если вам кажется, что мир катится в тартарары и люди вокруг вас становятся всё злее и раздражительнее, то вы совершенно правы. Результаты последнего глобального опроса Gallup показывают, что население мира Земли сегодня находится в самом мрачном, злобном и беспокойном настроении за всё время наблюдений. Агентство опросило 151 тысячу людей в более чем 140 странах и обнаружило, что количество тех, кто накануне опроса испытывал злость, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2% и составило 22%, а тех, кто испытывал беспокойство и грусть — на 1% (39% и 24% соответственно). Все три показателя — новые рекорды. Почти треть опрошенных — 31% — накануне опроса испытали физическую боль. Этот показатель с прошлого года не изменился. Чаще всего негативные эмоции испытывают в Африке (более 50%), а реже всего — на Тайване, где таких нашлось всего 14%. Второе место с конца делят Казахстан с Сингапуром — по 17%. На 5-м Туркмения — 18%, на 10-м Азербайджан — 19%. Отрадно узнать, что Назарбаев, Алиев и Бердымухамедов не позволяют своим подданным много страдать.

То, что число недовольных растёт, не удивительно, если посмотреть на другой показатель: только 49% опрошенных накануне узнали или сделали что-то интересное.

Но всё же, несмотря на рост негатива, большинство людей (71%) испытывало в предыдущий день положительные эмоции. По данным Gallup. cамые позитивные люди живут в Парагвае и Панаме — там положительные эмоции недавно испытывали 85% опрошенных. На противоположном конце списка — Афганистан, где таких нашлось только 43%. Второе место с конца занимает Беларусь — 48%. Лукашенко есть чему поучиться у азиатских коллег.

Точных данных для России и Украины в отчете нет, но судя по тому, в какие оттенки закрашена размещенная в там карта, обе страны по всем показателям являются середняками.

2. Кембриджский университет во второй раз за полтора месяца оказывается в центре политического скандала. Первый скандал случился в конце марта, когда университет под давлением студенческих активистов отозвал предложение о временной работе знаменитому канадскому психологу и критику политической корректности Джордану Петерсону. Второй произошел на этой неделе, когда университет уволил молодого социолога Ноа Карла.

Ноа Карл был уволен после открытого письма, подписанного более чем 200 научными работниками, которые обвинили Карла в «псевдонаучном расизме». В интервью подписанты письма утверждали, что он, используя сомнительные научные методы, пропагандирует теории генетической предрасположенности некоторых народов к низкому интеллекту и высокой преступности.

Защитники Карла из академических кругов указывают на то, что подписанты письма очевидно, вообще не читали его научных работ, потому что ни в одной из его статей не содержится ничего из того, в чем его обвиняют. Карл вообще не занимался исследованием рас и генетики. Защитники указывают что гнев подписантов, очевидно, вызвали совсем другие вещи, а именно то, что Карл изучал корреляцию интеллекта и политических взглядов. В частности, в одном из своих исследований он утверждал, что «вербальный интеллект» (то есть словарный запас) у сторонников республиканцев в среднем на несколько процентов выше, чем у сторонников демократов (при этом в другой своей статье Карл утверждает, что общие когнитивные способности положительно коррелируют с социально-либеральными взглядами). Тем, кто подписал письмо, могло не понравиться и исследование, в котором Карл утверждает, что стереотипы британцев в отношении иммигрантов являются, по его словам, "во многом обоснованными": сравнив результаты опросов общественного мнения и статистику преступности, социолог выяснил, что жители Соединенного Королевства наиболее отрицательно относятся к иммиграции из тех стран, выходцы из которых чаще других арестовывались британской полицией за насильственные преступления. И, наконец, главной причиной увольнения могла стать статья «Какой вред может нанести негласный запрет на обсуждение рас, генетики и IQ» (How Stifling Debate Around Race, Genes and IQ Can Do Harm), или, скорее, её заголовок. В данной статье Карл (который сам не занимается первыми двумя темами) аргументирует, что, несмотря на отсутствие каких-либо научных доказательств связи между расой и уровнем интеллекта, запрет на обсуждение этой темы способен нанести гораздо больший вред — причем не только научный, но и в первую очередь общественно-политический — чем сами исследования расовых различий.

После появления письма, требующего увольнения Ноа Карла, за него вступились несколько знаменитых ученых, придерживающихся как правых, так и левых политических взглядов, включая философа Питера Сингера, правоведа (и начальника управления в администрации Обамы) Касса Санстейна, эндокринолога, многолетнего декана факультета медицины Гарвардского университета Джеффри Флайера и одного из самых влиятельных мировых экономистов Тайлера Коуэна, который назвал письмо, требующее увольнения Карла, «политически мотивированной охотой на ведьм».

3. США — совсем не настолько главная культурная метрополия современного мира, как обычно принято считать. Социологи из университетов Дюк и Коламбия с помощью Google Trends проследили за историей интернет-поиска различных модных терминов в 199 странах с 2004 по 2014 годы и обнаружили, что далеко не все культурные тренды зарождаются в США. Выяснилось, что тренды задают многие страны, но большинство из них экспортируют их только в географически и культурно близкие государства. При этом США, хоть и являются главным мировым экспортером трендов, поизводят всего 3% от этого экспорта. До 74 стран мира американские тренды вообще не доходят, а ещё до 94 доходят очень редко. На «первой линии» стран, которые являются нетто-экспортерами культурных трендов (то есть производят их значительно больше, чем заимствуют), находятся Япония (единственная страна, которая является нетто-экспортером культурных трендов в США), Китай, «окучивающий» в основном Азию, и Турция, которая служит образцом всем мусульманским странам. Вторым после США крупнейшим экспортером культурных трендов является Саудовская Аравия, которая, правда, и сама очень много импортирует из Турции. На третьем месте, как ни удивительно, Канада, превосходящая по этому показателю Великобританию и Францию. А главным поставщиком (или передатчиком) культурных трендов в Восточную Европу, включая и Россию, является Польша. Сама же Россия (ре)экспортирует их дальше, в бывшие советские республики.

4. Создатели популярной в Голливуде компьютерной программы для сценаристов Final Draft объявили, что её следующая версия будет включать «анализ инклюзивности», помогающий авторам следить за тем, чтобы в их сценариях соблюдался правильный гендерный, возрастной, этнический и прочие социально-значимые балансы персонажей.

5. Несколько ведущих китайских больниц получат право предлагать пациентам экспериментальную клеточную терапию, ещё не прошедшую государственный контроль и не получившую официального разрешения на использование. Китайские власти надеются, что это поможет одновременно ускорить прогресс медицины и дать надежду смертельно больным пациентам, которые годами ждут (и часто не дожидаются) официального разрешения для новых методов лечения их болезней. Сейчас в некоторых западных странах отдельные неизлечимые существующими методами пациенты могут получить ещё не одобренное официально экспериментальное лечение, но каждый такой случай рассматривается властями отдельно. В Китае же уже через несколько месяцев такое экспериментальное лечение в нескольких элитных больницах сможет получить любой желающий — если сможет его оплатить.

6. В Японии закрылась железнодорожная станция Кю-Сиратаки, которая несколько лет работала для одного единственного пассажира — местной девочки, которая ежедневно ездила на поезде в школу и обратно. Теперь девочка закончила школу, и станция больше не нужна. После того, как в прошлом году о Кю-Сиратаки сообщила сначала японская, а потом мировая пресса, она стала местом паломничества журналистов, фотографов и просто зевак. Собрались они и в день, когда с платформы отправился последний поезд. Персонал угощал желающих увидеть историческое событие бесплатным молоком и бататами.

7. Сейчас предсказания погоды делаются на основе данных установленных в городах, полях и лесах погодных станций, измеряющих температуру, влажность, давление, а также силу и направление ветра. Но несмотря на то, что этих станций по всему миру существуют десятки тысяч, для точных прогнозов погоды их всё равно недостаточно. Американский стартап ClimaCell намеревается решить эту проблему, используя вместо погодных станций информацию с миллионов мобильных телефонов и других беспроводных приборов. Сами мобильные телефоны не измеряют температуру и влажность, но их сигнал изменяется в зависимости от погодных условий. ClimaCell заключил соглашение с мобильными операторами, позволяющую ему получать информацию о характеристиках сигналов мобильных устройств. Компания утверждает, что сделанные на основе этой информации прогнозы уже на 60% точнее традиционных.

​8. Когда Министерство энергии Эквадора объявило тендер на разведку и добычу нефти в дождевых лесах Амазонки, живущие там индейцы ваорани не стали просить помощи у Гринпис и знаменитых рок-музыкантов, а обратились вместо этого в суд. В прошлую пятницу суд удовлетворил иск индейцев и временно запретил разведку нефти в местах традиционного проживания племени, обязав правительство провести с ваорани новые переговоры (предыдущие были проведены в 2012 году, и суд признал, что правительство вело их нечестно). Власти Эквадора обещают подать апелляцию на это решение.

9. Медики из Стэнфордского университета, возможно, нашли лекарство от аутизма. В проведенном ими эксперименте дети-аутисты, получавшие с помощью назального спрея регулярные дозы гормона вазопрессин, через 4 недели показали значительное улучшение своего социального поведения и снижение уровня беспокойства. У контрольной группы, получавшей плацебо, такого улучшения замечено не было. Никаких вредных побочных эффектов исследователи не обнаружили, но прежде чем делать окончательные выводы об эффективности и безопасности этого способа лечения, требуются дополнительные исследования.

10. И самая страшная новость недели: нейробиологи из MIT создали искусственный интеллект, который по запросу генерирует абстрактные картинки, включающие либо подавляющие нейронную активность в заданной области мозга макак, которым эти картинки показывают. Эти абстрактные образы стимулируют и подавляют активность заданных отделов мозга намного эффективнее любых фотографий объектов реального мира. Человечество обречено: скоро искусственный интеллект научится заставлять нас делать всё, что угодно, просто показывая нам странные картинки. С другой стороны, давайте смотреть на вещи позитивно: если компьютеры превратят нас в послушных рабов, им уже не потребуется нас уничтожать.