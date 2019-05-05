Журналисты выяснили, на чём и куда летает глава "Мираторга"

Издание "База" рассказало, на чём летает совладелец российского агрохолдинга "Мираторг" Виктор Линник, который на прошлой неделе высказался в поддержку запрета на ввоз в Россию хамона и пармезана для личного пользования.

По данным журналистов, в распоряжении Линника есть бизнес-джет Gulfstream GIV-X G450. Он стоит около 20 миллионов долларов, а на обслуживание самолёта ежегодно уходит ещё до пяти миллионов. Как пишет "База", бизнес-джет регулярно летает в Европу. "В этой ситуации везти заморские продукты в Москву действительно моветон", – пишет "База".

Только за прошлый год самолёт владельцев "Мираторга" поднимался в воздух около 100 раз. При этом журналисты отмечают, что чаще всего это были перелёты в города, где расположены производственные мощности "Мираторга": в Белгород, Брянск и Калининград.

С предложением запретить ввоз в Россию санкционных продуктов для личного пользования в конце апреля выступила Национальная мясная ассоциация. Инициатива вызвало негодование пользователей соцсетей. Совладелец "Мираторга" Виктор Линник после этого заявил, что "общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане". Он назвал недовольных инициативой "балаболами".

В соцсетях после этого призвали к бойкоту продукции "Мираторга".

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