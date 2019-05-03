Правительство отрицает родство жены Медведева и глав "Мираторга"

В правительстве России отрицают наличие родственных связей между женой премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителями холдинга "Мираторг" Виктором и Александром Линниками.

В девичестве у Светланы Медведевой была фамилия Линник. В пресс-службе правительства настаивают, что бизнесмены не приходятся ей ни ближними, ни дальними родственниками, сообщает агентство "Интерфакс".

В правительстве ссылаются на некие некорректные публикации. О том, что они появились после недавних заявлений Виктора Линника, также пишет "Интерфакс", не уточняя, какие именно СМИ их публиковали.

Телеканал "Дождь" отмечает, что в последнее время ни одно крупное СМИ не писало о родстве Светланы Медведевой и братьев Линников. В выдаче поисковиков есть много материалов, где подчеркивается, что одинаковые фамилии – это совпадение. Виктор Линник говорил об этом в интервью ещё в 2011 году.