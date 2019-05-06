В Кремле довольны работой Бабича, отозванного из Минска после скандалов

В Кремле довольны работой бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича, а его освобождение от должности посла было связано с "целесообразностью". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, за непродолжительный срок пребывания Бабича на посту посла "достаточно много было сделано". Что именно он имел в виду, Песков не уточнил, напомнив лишь о союзнических отношениях между Россией и Белоруссией.
Бабич был снят с поста посла России в Белоруссии в конце апреля указом президента Владимира Путина. Официальный Минск в необычайно резких выражениях неоднократно выражал недовольство работой дипломата, называя его "разрушителем отношений между двумя странами". Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным "Коммерсанта", неоднократно просил Путина об отставке посла.
Бывший глава правительства Чечни, депутат Госдумы и полпред в Приволжском округе Михаил Бабич был назначен послом в Белоруссии в августе 2018 года. После вступления в должность он несколько раз попадал в центр дипломатических скандалов и критиковался белорусскими чиновниками и политиками. МИД Белоруссии обвинял его в менторском тоне общения и неуважении к белорусскому государству.
Газета "Коммерсантъ" отмечает, что в Белоруссии Бабич много и регулярно ездил по стране, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с оппозицией, издание называет такую работу "несвойственной для российских дипломатов".
- Работу Бабича в Белоруссии сопровождало увеличение количества слухов в соцсетях и СМИ о растущем давлении России на соседнее государство.
- После отставки Бабича власти Белоруссии официально подтвердили сообщения об аресте бывшего заместителя главы Совета безопасности страны Андрея Втюрина и генерального директора ведущей телекоммуникационной компании страны "Белтелеком" Сергея Сивоедова. Их обвинили в получении взяток от российских структур. Сообщалось и об аресте гражданина России, имя которого не называется.
- После отставки Бабича в телеграм-каналах, связанных с поддерживаемыми Россией сепаратистами Донбасса, появились сообщения о его возможном назначении на пост так называемого "куратора Донбасса" со стороны российских властей. Песков в понедельник заявил, что в Кремле не занимаются анонсированием кадровых решений президента, и если Бабича назначат на какую-то должность, Путин издаст об этом указ.
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