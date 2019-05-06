В Кремле довольны работой Бабича, отозванного из Минска после скандалов

В Кремле довольны работой бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича, а его освобождение от должности посла было связано с "целесообразностью". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, за непродолжительный срок пребывания Бабича на посту посла "достаточно много было сделано". Что именно он имел в виду, Песков не уточнил, напомнив лишь о союзнических отношениях между Россией и Белоруссией.

Бабич был снят с поста посла России в Белоруссии в конце апреля указом президента Владимира Путина. Официальный Минск в необычайно резких выражениях неоднократно выражал недовольство работой дипломата, называя его "разрушителем отношений между двумя странами". Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным "Коммерсанта", неоднократно просил Путина об отставке посла.

Бывший глава правительства Чечни, депутат Госдумы и полпред в Приволжском округе Михаил Бабич был назначен послом в Белоруссии в августе 2018 года. После вступления в должность он несколько раз попадал в центр дипломатических скандалов и критиковался белорусскими чиновниками и политиками. МИД Белоруссии обвинял его в менторском тоне общения и неуважении к белорусскому государству.

Газета "Коммерсантъ" отмечает, что в Белоруссии Бабич много и регулярно ездил по стране, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с оппозицией, издание называет такую работу "несвойственной для российских дипломатов".