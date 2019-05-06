Авиакомпания "Ямал", в парке которой имеется 15 самолетов Superjet-100, отказалась покупать ещё десять лайнеров этого типа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора компании Василия Крюка.

Расходы на поддержание лётной годности авиалайнеров не позволяют компании наращивать парк самолётов этого типа, уточнил Крюк.

Он также добавил, что авиакомпания пока не планирует приостанавливать эксплуатацию имеющихся машин Superjet-100, в связи с катастрофой в Шереметьево.