Авиакомпания "Ямал", в парке которой имеется 15 самолетов Superjet-100, отказалась покупать ещё десять лайнеров этого типа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора компании Василия Крюка.
Расходы на поддержание лётной годности авиалайнеров не позволяют компании наращивать парк самолётов этого типа, уточнил Крюк.
Он также добавил, что авиакомпания пока не планирует приостанавливать эксплуатацию имеющихся машин Superjet-100, в связи с катастрофой в Шереметьево.
- 5 мая Superjet-100, выполняя рейс "Аэрофолта" Москва – Мурманск, вскоре после взлета развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьево. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом, начался пожар. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.
- Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 46 рейсов, вылетающих из аэропорта Шереметьево или прибывающих в него 6 и 7 мая. Причиной отмены рейсов названы ограничения в работе аэропорта.
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