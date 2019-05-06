Родители отравившихся в Москве детей подали жалобу в прокуратуру

Родители детей, отравившихся некачественной едой в московских детских садах, подали жалобу в прокуратуру на бездействие следователей при расследовании уголовного дела в отношении поставщика питания, компании "Конкорд".

Жалоба направлена в Пресненскую межрайонную прокуратуру Москвы. В ней указано, что сотрудники Следственного комитета с 22 февраля не провели ни одного следственного действия.

Одновременно с этим родители обжаловали решение Мещанского суда, который приостановил рассмотрение их первого коллективного иска к "Конкорду".