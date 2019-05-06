Родители отравившихся в Москве детей подали жалобу в прокуратуру

Родители детей, отравившихся некачественной едой в московских детских садах, подали жалобу в прокуратуру на бездействие следователей при расследовании уголовного дела в отношении поставщика питания, компании "Конкорд".
Жалоба направлена в Пресненскую межрайонную прокуратуру Москвы. В ней указано, что сотрудники Следственного комитета с 22 февраля не провели ни одного следственного действия.
Одновременно с этим родители обжаловали решение Мещанского суда, который приостановил рассмотрение их первого коллективного иска к "Конкорду".
- В декабре прошлого года в московских детских садах и школах была зафиксирована вспышка дизентерии. Родители заболевших детей обвинили в причастности к отравлению поставщика продуктов питания для детских садов и учебных заведений – компанию "Конкорд", которая принадлежит питерскому бизнесмену и "повару Путина" Евгению Пригожину. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.
- В феврале 2019 года 11 родителей подали иск против "Конкорда" и правительства Москвы, в котором потребовали по 500 тысяч рублей компенсации за причинённый ущерб. В начале апреля был подан второй подобный иск. В этом же месяце суд приостановил рассмотрение первого иска до завершения расследования СК в отношении "Конкорда". При этом Роспотребнадзор подтвердил факты нарушения санитарных норм поставщиками питания.
- Издание "Проект" сообщало, что к поставщикам продуктов, связанным с Пригожиным, с 2011 года было подано более 700 исков из-за некачественной еды на сумму почти 900 миллионов рублей.