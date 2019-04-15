Суд в Москве приостановил рассмотрение коллективного иска родителей отравившихся в образовательных учреждениях Москвы детей к поставщику питания "Конкорд" до рассмотрения уголовного дела о причинах отравления. Об этом сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, представляющая интересы истцов.

Иск против компании бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" и правительства Москвы подали 11 родителей в феврале. Они требуют возмещения по 500 тысяч рублей. На подготовке к судебному заседанию представители "Конкорда" обратились в суд с ходатайством отложить процесс до рассмотрения уголовного дела об отравлении детей.

В декабре прошлого года в московских детских садах и школах была зафиксирована вспышка дизентерии. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. В апреле родители детей, заболевших дизентерией, подали второй коллективный иск к московским властям и поставщикам питания.