Роспотребнадзор признал нарушения у компаний, связанных с Пригожиным

Московское отделение Роспотребнадзора подтвердило факты нарушения санитарных норм поставщиками питания в школы и детские сады со стороны компаний, предположительно, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом говорится в документе ведомства, опубликованном юристом Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.
Проверки компаний "Комбинат питания "Конкорд", "Московский школьник" и "Школьник ЮЗ" в 2017–2018 годах показали "неудовлетворительные результаты лабораторных исследований проб пищевой продукции, как на основном производстве, так и на пищеблоках образовательных учреждений", говорится в документе. За нарушение санитарного законодательства наложены административные взыскания.
Также из документа Роспотребнадзора следует, что московская прокуратура отказала в проведении внеплановых проверок предприятий.
Ранее сообщалось, что в 2018 году проверка на Комбинате питания "Конкорд" выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм, было вынесено постановление о привлечении компании к административной ответственности. "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах и детских садах в конце 2018 года.
В декабре прошлого года в московских детских садах и школах была зафиксирована вспышка дизентерии. В начале 2019 года Роспотребнадзор подтвердил более сотни случаев заболевания. Поставщики питания свою причастность к вспышке сначала отрицали, но позже заявили, что проведут расследование и выплатят пострадавшим компенсации.
- В феврале и апреле родители заболевших детей подали коллективные иски к "Конкорду", Любовь Соболь выступала представителем истцов. Также иски к поставщикам питания, которых связывают с Пригожиным, стали подавать отдельные школы.
- В апреле Арбитражный суд Москвы присудил столичной школе почти 1,5 миллиона рублей компенсации от компании "Московский школьник". Суд установил, что её сотрудники допускали многочисленные нарушения при работе с продуктами и поставках еды.
- Издание "Проект" сообщало, что к поставщикам продуктов питания, связанным с Пригожиным, с 2011 года было подано более 700 исков из-за некачественной еды на сумму почти 900 миллионов рублей.
- Представители Пригожина не подтверждают связь бизнесмена с частью упоминавшихся в расследованиях ФБК и ряда СМИ компаний – поставщиков питания.
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