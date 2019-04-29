Роспотребнадзор признал нарушения у компаний, связанных с Пригожиным

Московское отделение Роспотребнадзора подтвердило факты нарушения санитарных норм поставщиками питания в школы и детские сады со стороны компаний, предположительно, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом говорится в документе ведомства, опубликованном юристом Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

Проверки компаний "Комбинат питания "Конкорд", "Московский школьник" и "Школьник ЮЗ" в 2017–2018 годах показали "неудовлетворительные результаты лабораторных исследований проб пищевой продукции, как на основном производстве, так и на пищеблоках образовательных учреждений", говорится в документе. За нарушение санитарного законодательства наложены административные взыскания.

Также из документа Роспотребнадзора следует, что московская прокуратура отказала в проведении внеплановых проверок предприятий.

Ранее сообщалось, что в 2018 году проверка на Комбинате питания "Конкорд" выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм, было вынесено постановление о привлечении компании к административной ответственности. "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах и детских садах в конце 2018 года.

В декабре прошлого года в московских детских садах и школах была зафиксирована вспышка дизентерии. В начале 2019 года Роспотребнадзор подтвердил более сотни случаев заболевания. Поставщики питания свою причастность к вспышке сначала отрицали, но позже заявили, что проведут расследование и выплатят пострадавшим компенсации.