Жители России не верят в связь арестов министров с борьбой с коррупцией

Только четверть россиян считают задержания бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и бывшего представителя президента на Дальнем Востоке и министра по развитию региона Виктора Ишаева борьбой с коррупцией. Большинство уверены, что это может быть следствием борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике. Таковы данные социологического опроса "Левада-центра".
В марте бывший министр и бывший полпред были задержаны в Москве по обвинениям в коррупционных преступлениях. 24 процента опрошенных считают, что задержания – проявление серьёзной борьбы с коррупцией. 28 процентов назвали их отвлечением от проблем в экономике. 31 процент – переделом сфер влияния между чиновниками.
У 34 процентов россиян аресты высокопоставленных чиновников вызывают удовлетворение, у 40 процентов – никаких чувств. Только каждый десятый опрошенный внимательно следит за такими делами. Эффективность антикоррупционной риторики снижается, следит за арестами в основном пожилое население в провинции, отметил в интервью газете "Ведомости" директор "Левада-центра" Лев Гудков.
- Издание "Проект" связывает арест Ишаева с выборами в Хабаровском крае. По версии издания, бывший чиновник поддержал на выборах кандидата, не согласованного с Кремлём. По предъявленным обвинениям Ишаеву грозят до 10 лет заключения, он находится под домашним арестом.
- Абызову грозят до 20 лет заключения. Поручительство за него с просьбой отправить его под домашний арест подписали бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин, бывший вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, глава Роснано Анатолий Чубайс, актриса Чулпан Хаматова и глава фонда "Вера" Нюта Федермессер. Суд обращения проигнорировал.
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