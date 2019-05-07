Жители России не верят в связь арестов министров с борьбой с коррупцией

Только четверть россиян считают задержания бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и бывшего представителя президента на Дальнем Востоке и министра по развитию региона Виктора Ишаева борьбой с коррупцией. Большинство уверены, что это может быть следствием борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике. Таковы данные социологического опроса "Левада-центра".

В марте бывший министр и бывший полпред были задержаны в Москве по обвинениям в коррупционных преступлениях. 24 процента опрошенных считают, что задержания – проявление серьёзной борьбы с коррупцией. 28 процентов назвали их отвлечением от проблем в экономике. 31 процент – переделом сфер влияния между чиновниками.

У 34 процентов россиян аресты высокопоставленных чиновников вызывают удовлетворение, у 40 процентов – никаких чувств. Только каждый десятый опрошенный внимательно следит за такими делами. Эффективность антикоррупционной риторики снижается, следит за арестами в основном пожилое население в провинции, отметил в интервью газете "Ведомости" директор "Левада-центра" Лев Гудков.