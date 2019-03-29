Поцелуи в VIP-ложе: роль Сечина в задержании Ишаева

На следующий день после ареста Михаила Абызова был задержан бывший губернатор Хабаровского края, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. В правительстве Дмитрия Медведева он занимал должность министра развития Дальнего Востока. Ишаева обвинили в хищении денег у "Роснефти" – с 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента этой компании.

Владимир Милов

Интересно, что "политолухи" скажут - это копают под Медведева или под Чубайса? (На самом деле арестовывают всех подряд без разбора, я это объяснил во вчерашнем тексте про арест Абызова).

Нашлись уже комментаторы, которые пишут, что Ишаев арестован, "потому что он из команды Медведева"! Ребята, Ишаев уже возглавлял Хабаровский край, когда Медведев еще аспирантом в Питере был.

Александр Кынев

Задержание такого политического мастодонта, как Виктор Иванович Ишаев, для Дальнего Востока - это как если бы сейчас в Москве задержали Лужкова.

Николай Подосокорский

Кажется. это первый случай задержания бывшего полпреда, а Ишаев был им с 2009 по 2013 год. До этого он долго работал губернатором Хабаровского края. Кроме того, он действительный член РАН - а когда у нас последний раз задерживали настоящего академика? На ум приходит лишь академик Сахаров из другой, еще советской жизни. Впрочем, после реорганизации 2013 года Академия наук утратила былое влияние, даже символически. И все-таки что происходит? Неужели правы те, кто говорит, что доблестные сотрудники НКВД (зачеркнуто) ФСБ разоблачили очередной "право-троцкистский блок"? Нет, наш Рыков пока не просто на месте, но даже возглавляет партию власти. Впрочем, Лужков ее в свое время тоже возглавлял - и где теперь Лужков? Во всяком случае и он на свободе, да и в целом легко отделался. Но по народной примете, если в течение трех дней после первого произошел второй серьезный арест, то в течение 40 дней жди третьего.

Высказываются предположения, что задержание может быть каким-то образом связано с прошлогодними выборами губернатора края.

Евгений Минченко

Бывших губернаторов у нас уже арестовывали.

Бывших министров тоже.

А вот бывших полпредов ещё нет.

Бывшему главе Хабаровского края дорого обошлась негласная поддержка на выборах губернатора кандидата от ЛДПР.

Бойлерная

По аресту Ишаева появилась конспирология. Он провинился тем, что поддерживал Фургала на прошлых выборах, и в команду к губеру от ЛДПР пришли люди Ишаева. Но есть неувязка. Фургал победил в ходе протестного голосования, но потом не делал резких движений, власть не ругал и вел себя спокойно. В конце концов, Толоконского в Новосибе предупредили и до возбуждения дела не дошло. Возможно, дело в стаже Ишаева, и таким образом остальным бывшим говорят, что срока давности не будет. Но однозначно есть команда повышать рейтинг власти за счет борьбы с самыми наглыми стяжателями. Ишаев прославился благодарю внуку-плейбою, который первым пролил для обсуждения на федеральном уровне свет на богатство деда. Это укладывается в постулат про скромность, который нам транслируют с высоких трибун. Еще одна деталь - Ишаев был советником Сечина, однако официальная близость к серому кардиналу российской политики его не спасла. Круги по воде от ареста Ишаева пойдут очень широко, карманный бизнес был у любого губернатора его эпохи, да и остается сейчас. Напряглись очень многие

Еще более популярная версия – маховик репрессий раскручивается для того, чтобы поддержать авторитет власти.

Аббас Галлямов

Протестные настроения растут, и тут уже не до сантиментов: демонстрация «непримиримой борьбы с коррупцией», возможно, остается последним способом удержать рейтинги от окончательного падения.

Кирилл Рогов

Во-первых, мне кажется, достаточно абсурдной мысль, что решения об арестах вроде тех, которые мы видим в последние дни, принимаются кем-то, кроме Путина. Если вдуматься, то становится ясно, что институционально это не может быть иначе. Если только Россией "на самом деле" не правит кто-то другой. (Были десятилетия споров: "знал Сталин или не знал, лично или не лично?", но они все теперь разрешены: была строжайшая система личного контроля - кого, сколько, когда.)

Во-вторых, Хабаровский край – это регион, где Кремль потерпел, наверное, самое сокрушительное и унизительное поражение на последних региональных выборах.

Ну и наконец, мне кажется, что репрессивная активность последних двух месяцев (начиная примерно с дела Калви) носит не тривиальный, не рутинный характер. Это какое-то новое состояние умов и души или прелюдия к чему-то.

Элла Панеях

А я вот думаю, что инициировать расследование могут многие акторы, кроме Путина. И внутри силовых структур, и извне. Из самых разных соображений. Решение "закрывать" - да, вероятно согласовывают. Но уже с материальчиками в папочке - и с чего бы ему каждый раз говорить "нет", когда органы старались-работали.

Альфред Кох

Наши умные товарищи сначала учат нас, что Путин - это не Сталин. А потом рассказывают нам, что означает то или иное событие, произошедшее в путинский период, аргументируя тем, что означало аналогичное событие при Сталине.

Суд поместил Виктора Ишаева под домашний арест – в отличие от Михаила Абызова, который, невзирая на многочисленные поручительства, ближайшие два месяца проведет в тюремной камере. Это заставило многих предположить, что у Ишаева есть могущественный покровитель. Чаще всего звучит имя Игоря Сечина – Ишаев был его советником в «Роснефти».

Политбюро 2.0

Ишаев под домашним арестом.

Значит, есть шанс избежать реального срока.

НЕЗЫГАРЬ

Первоначально Ишаеву предъявили ущерб почти в 10 млрд рублей, но к концу дня волшебным образом СК уменьшил ущерб до 13 млн рублей. Видимо, это все что мог сделать Бастрыкин.

Трели нашего городка

Чудесное превращение Ишаева в течение дня из злостного расхитителя лесных ресурсов и коррупционеров в мелкого мошенника, конечно, очень показательная история. И показывает она, прежде всего, следующее: отныне, людей Сечина тоже можно трогать и он теперь тоже уязвим, потому что попросил помочь. А такие просьбы неминуемо возвращаются.

Александр Иванов

Сечин не Ишаева вытаскивает, а себя из-под удара выводит

Китайская партия еще даст ответ и он будет страшный , думаю зачвление Дюкова ( Патрушева) это новый альянс и теперь конфигурация уже не про сечина

Игорь Иванович всегда уважительно относился к Ишаеву. Тот был для него бесспорный советник по всем дальневосточным вопросам. Репутация Ишаева в структурах Роснефти была очень высокая,в последнее время Ишаев занялся хабаровской политикой, он снова вошел во вкус власти и его амбиции поддерживали и в «Роснефти.

Мысли-НеМысли

Силовики решили прошерстить экс-министров и людей, стремительный взлет карьеры которых приходится на медведевское президентство. Однако называть Ишаева человеком Медведева было бы неправильно, посколько именно с приходом Путина к власти появилась такая должность как губернатор Хабаровского края и первым «губером» стал Ишаев, пробыв на этой должности все два срока Путина. После чего была учреждена должность министра Дальнего Востока, которую готовили специально для Ишаева. В 2013 году Ишаев официально покинул все посты и перешел к Сечину в «Роснефть» на должность вице-президента. И сейчас проходят обыски представительстве "Роснефти" в Дальневосточном федеральном округе, расположенном в Хабаровске. Это как минимум сигнал о том, что Ишаева взяли не только по его «губернаторским делам», следовательно - под ударом «Роснефть». Наверное, удар громко сказано, точнее укол, который «прилетел» со стороны главы «Газпрома» Миллера, у которого с Сечиными давний конфликт с лошадиным запахом.

Хотя некоторые комментаторы полагают, что именно из-за Сечина Ишаев и оказался под арестом – либо что глава "Роснефти" по меньшей мере не препятствовал этому.

Алексей Козлов

Когда Игорь Сечин увольняет кого то, у него есть две стандартные формулировки, как говорят знающие люди.

Одна - уволить без последствий.

Вторая- уволить с последствиями.

Ишаев, очевидно, был уволен со второй формулировкой.

Марат Баширов

Понятно, если бы Игорь Иванович не закрыл глаза, то никто бы Ишаева и пальцем не тронул. Даже если бы были основания, разобрались бы по-тихому. А он дал добро. Видно у него был серьёзный резон так поступить.

Вечером того же дня Игорь Сечин посетил хоккейный матч, и если в этот момент он находился "под ударом", то ничем этого не выдал – более того, он вел себя как человек в исключительно прекрасном настроении и даже поцеловал Сергея Шойгу и Геннадия Тимченко, с которыми он сидел вместе в VIP-ложе.

Фото и видео этого момента запустили в соцсетях волну шуток и мемов. Снимок поцелуя позднее был удален из фотогалереи на сайте издания "Чемпионат".

На сайте Sports.ru самым популярным стал комментарий, который оставил пользователь под ником Злобный Конь:

Представил, что это не VIP-ложа, а скамья подсудимых.