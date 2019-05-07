Бывшему главе СК по Москве предъявлено обвинение в коррупции

Следствие выдвинуло окончательное обвинение в отношении бывшего главы Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова, которому вменяют получение взяток. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Марка Каверзина.

По словам источников ТАСС в правоохранительных органах, обвинение в окончательной редакции остается неизменным. Оно касается двух эпизодов получения взятки. При этом генерал в отставке Александр Дрыманов вины не признает.

По данным следствия, экс-глава столичного СК получил 200 тысяч долларов за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (по прозвищу Шакро молодой) Андрею Кочуйкову (по прозвищу Итальянец).

По этому делу также проходят первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, бывший руководитель управления собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. В 2018 году суд признал их виновными в получении в общей сложности 1 миллиона долларов в качестве взятки.

Никандров признал вину и заключил сделку со следствием. В августе 2018 года его приговорили к пяти с половиной годам колонии. Заместитель генерала Дрыманова рассказал следствию о том, что заплатил почти 10 тысяч евро своему начальнику за содействие в назначении на должность и общее покровительство по службе.

Шакро Молодой был осужден на 9 лет и 10 месяцев колонии в марте 2018 года.