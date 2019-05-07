Майк Помпео отменил визит в Берлин за несколько часов до вылета

Глава Государственного департамента США Майк Помпео отменил запланированный на вторник визит в Берлин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на посольство США в ФРГ.

Во время поездки глава американской дипломатии планировал встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Основными темами встречи должны были стать конфликты в Сирии и на Украине, сообщило германское внешнеполитическое ведомство.

В посольстве США отмену визита объяснили "срочными вопросами", стоящими перед Помпео и заявили, что госсекретарь надеется прибыть в Берлин в ближайшее время. Никаких подробностей о причинах решения не известно.

Утром во вторник Майк Помпео участвовал в саммите Арктического совета в финляндском Рованиеми. В ходе этой встречи Помпео провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

В среду госсекретарь намерен провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой британского МИД Джереми Хантом. Перед возвращением в США Помпео также встретится в Гренландии с премьер-министром Дании и лидером автономной территории Кимом Кильсеном.

Саммит Арктического совета завершился без подписания заключительной декларации. По данным агентства AFP, это случилось из-за того, что Соединённые штаты отказались ссылаться в тексте на глобальное потепление. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не верит в то, что человек способствует изменениям климата.