В Петербурге арестован подозреваемый по делу о покушении на Олега Кашина

В Санкт-Петербурге арестован Вячеслав Борисов, которого называли главным исполнителем покушения на журналиста Олега Кашина. Бывший охранник находился в розыске по другому уголовному обвинению. О его аресте сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

34-летний Борисов обвиняется в похищении гендиректора НТЦ "Завод Ленинец" Александра Горбунова. В 2014 году Горбунов был захвачен предполагаемыми исполнителями нападения на Кашина, они заставили его признаться, что он организовывал преступление.

В июле 2018 года городской суд приговорил других обвиняемых по этому делу к срокам до семи лет колонии. Горбунов позднее заявил, что признание в причастности к покушению на Кашина было выбито из него силой.

Кашин был жестоко избит в центре Москвы в ночь на 6 ноября 2010 года. По версии следствия, участниками покушения были три человека, однако оно до сих пор не дошло до суда. В 2015 году журналист обнародовал данные расследования, согласно которому его избили трое охранников "Механического завода", подчинённые Горбунова – Вячеслав Борисов, Данила Веселов и Михаил Кавтаскин.

Кашин заявляет, что именно Борисов был ключевым участником нападения и избивал журналиста арматурой. У журналиста были переломаны кости по всему телу, оторван кусок пальца, врачи ввели его в искусственную кому.

Веселов утверждал, что заказчиком преступления был губернатор Псковской области Андрей Турчак, оскорблённый комментарием Кашина в интернете. Турчак свою причастность отрицает. Сейчас он заместитель председателя верхней палаты российского парламента и секретарь генерального совета партии "Единая Россия".