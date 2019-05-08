Участница первомайского шествия в Санкт-Петербурге Наталья Баринова, которой при разгоне акции сломали руку, подала на сотрудников полиции заявление. Кандидат в муниципальные депутаты просит Следственный комитет возбудить уголовное дело о превышении полицейскими должностных полномочий. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Апологии Протеста" Алексея Глухова.

По словам Бариновой, 1 мая в час дня на неё напали сотрудники полка патрульно-постовой службы. Активистка упала и получила закрытый перелом. Её задержали на шесть часов, после чего отпустили без составления протокола.

Наталья Баринова настаивает, что сотрудники МВД нарушили закон "О полиции".