Участница первомайского шествия в Санкт-Петербурге Наталья Баринова, которой при разгоне акции сломали руку, подала на сотрудников полиции заявление. Кандидат в муниципальные депутаты просит Следственный комитет возбудить уголовное дело о превышении полицейскими должностных полномочий. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Апологии Протеста" Алексея Глухова.
По словам Бариновой, 1 мая в час дня на неё напали сотрудники полка патрульно-постовой службы. Активистка упала и получила закрытый перелом. Её задержали на шесть часов, после чего отпустили без составления протокола.
Наталья Баринова настаивает, что сотрудники МВД нарушили закон "О полиции".
- 1 мая полиция разогнала согласованное ранее шествие оппозиции и гражданских активистов, обвинив его организаторов в нарушении его формата. Были задержаны более 60 человек, некоторые получили травмы. Оппозиционеров Александра Шуршева и Андрея Пивоварова арестовали на 10 суток по обвинению в организации несогласованного митинга внутри шествия.
- По всей стране в этот день задержали 125 участников первомайских акций.
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