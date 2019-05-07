В Петербурге проведут расследование разгона первомайского шествия

На заседании Правозащитного совета Санкт-Петербурга принято решение провести общественное расследование разгона демократической колонны на первомайском шествии. Для этого создана рабочая группа, куда вошли члены совета и участники сорванного мероприятия.

Задача расследования – проанализировать имеющуюся информацию и опровергнуть заявления Смольного о том, что участники согласованного шествия занимались провокациями. Активисты считают, что настоящим провокаторами оказались сотрудники полиции и Росгвардии, которые стали задерживать активистов задолго до того, как шествие началось. Правозащитники намерены выяснить, почему полиция задержала выход колонны на 40 минут, почему путь ее следования был перекрыт и почему методы задержаний были такими жесткими.

В Правозащитном совете считают, что такое расследование необходимо потому, что суды и прокуратура не слышат людей и ситуация повторяется из раза в раз. Людей, не совершающих никаких действий, опасных для окружающих, задерживают, присуждают им несколько суток ареста, штрафуют, а сами активисты никогда не могут доказать свою правоту и изменить ситуацию.

Рабочая группа рассчитывает на помощь журналистов и всех свидетелей первомайских событий. Результаты расследования предполагается направить городским властям, в прокуратуру и Следственный комитет.