В Европе отмечают День памяти жертв Второй мировой войны

В странах Европы 8 мая отмечают День памяти жертв Второй мировой войны. Он был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году. Во многих европейских странах сегодня выходной, в столицах проходят памятные мероприятия. В частности, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок к Триумфальной арке. На церемонии присутствовали ветераны Второй мировой, члены правительства и командование вооружёнными силами.

На Украине, начиная с 2015 года, окончание Второй мировой войны празднуют и 8, и 9 мая. Избранный президент страны Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал в фейбсуке фотографию, где он стоит с ветераном военно-морских сил СССР Иваном Залужным и связной Украинской повстанческой армией Прасковьей Зеленчук-Потяк. Зеленский пожелал Украине мира и заявил, что его залог – единство всех жителей страны.

В ночь на 9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. В России вместо Дня памяти и примирения отмечается День Победы. Он празднуется 9 мая.